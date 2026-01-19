Así reaccionó Jessi Uribe luego que Luis Alfonso tuviera cariñoso gesto con Paola Jara, ¿se molestó?

Los cantantes de música popular colombiana han estado en el foco de la prensa en los últimos días tras el fallecimiento del cantante Yeison Jiménez, un hecho que no deja de generar consternación y que unió a sus colegas para grabarle una canción en su homenaje.

¿Cuál fue el gesto que Luis Alfonso tuvo con Paola Jara?

La muerte de Yeison Jiménez hizo que varios de los mayores exponentes de este género de música se unieran y en tiempo récord compusieran una canción en su honor llamada "Aventurero en el cielo".

Una canción que fue presentada durante su homenaje en el Movistar Arena el pasado 14 de enero, y que próximamente tendrá un video oficial, el cual fue grabado durante el más reciente fin de semana.

Varios de los artistas que se reunieron para este homenaje estuvieron compartiendo videos y fotos a través de sus redes sociales de lo que fue esta grabación.

Sin embargo, en medio de estos contenidos salió un video que ha empezado a generar debate y polémica en redes sociales. Este fue el video en el que Luis Alfonso tenía un gesto de cariño con Paola Jara y le daba un bocado de lo que comía delante de Jessi Uribe.

Luis Alfonso tuvo detalle con Paola Jara. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte y estremece al revelar foto

¿Cómo reaccionó Jessi Uribe ante gesto de Luis Alfonso con Paola Jara?

Paola Jara se encontraba grabando un video cuando apareció Luis Alfonso detrás comiendo un chicharrón, es allí donde la antioqueña le pregunta qué está comiendo y el payanés le indica que está comiendo chicharrón de coco y le da a probar en su boca.

La cantante recibe el bocado y Luis Alfonso fiel a su personalidad empieza a contarle que era un chicharrón especial porque era de 'coco'.

Chicharrón de coco, ¿usted ha comido chicharrón de coco? El marrano se llamaba Coco.

Paola tras recibirle el bocado y mientras Luis Alfonso va haciéndole el chiste gira la cámara hacia el otro lado y es donde aparece Jessi Uribe quien muestra un gesto serio y ante el comentario de Luis Alfonso no muestra sonrisa alguna, como si estuviese molesto.

Artículos relacionados Jhonny Rivera Jhonny Rivera habría respondido a Giovanny Ayala tras polémica por Yeison Jiménez: "Se pegan"

¿Qué comentarios ha dejado la reacción de Jessi Uribe ante gesto de Luis Alfonso con Paola Jara?

Como era de esperarse la reacción de Jessi Uribe no pasó por desapercibido en redes sociales y este video ha empezado a hacerse viral.

Por un lado, muchos han expresado que Jessi Uribe se habría molestado por el gesto de Luis Alfonso de darle un bocado a su esposa y otros creen que solo estaba pensativo el bumangués y no habría puesto atención a lo sucedido.

"¿Es mi impresión o Jessi se molestó con Luis Alfonso?", "No le gustó que le diera el bocado en la boca a Paola" o "Jessi se puso como celoso", fueron algunos de los comentarios que internautas dejaron ante el video.

Cabe resaltar que, hasta el momento ninguno de los tres artistas de música popular se han pronunciado ante la controversia que empieza a generar este video por la reacción de Jessi Uribe.