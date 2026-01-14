Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27

Ángela Aguilar volvió a convertirse en tema de conversación en redes sociales tras demostrar, una vez más, el cariño y la complicidad que vive junto a Christian Nodal.

Lejos de una celebración sencilla, Ángela planeó una experiencia completa que combinó tradición, música, emoción y un regalo que marcó un antes y un después en la vida del artista sonorense.

¿Cómo fue el regalo que dejó sin palabras a Christian Nodal?

Uno de los momentos más emotivos del festejo fue, sin duda, la entrega del regalo principal: el primer caballo de Christian Nodal a través de su cuenta de TikTok, Ángela compartió la reacción espontánea de su esposo al descubrir que el elegante ejemplar pura sangre que ella montaba era, en realidad, suyo.

Las imágenes también muestran el primer contacto de Nodal con el caballo, desde el momento en que lo observa con curiosidad hasta que se anima a montarlo por primera vez.

¿Por qué Zacatecas fue el escenario elegido para celebrar el cumpleaños de Christian Nodal?

La celebración, bautizada como Nodal Fest, se llevó a cabo durante tres días consecutivos y tuvo como epicentro Zacatecas, tierra que Ángela considera fundamental en su identidad.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casarán en mayo de 2026. (Foto Carl De Souza/AFP)

En entrevistas, la cantante ha expresado que este lugar representa su historia, sus raíces y su conexión con la cultura mexicana, razón por la cual quiso compartir ese sentimiento con su esposo en una fecha tan importante.

¿Qué momentos especiales marcaron el Nodal Fest?

La fiesta comenzó con una carne asada en El Soyate, donde los asistentes compartieron de manera íntima antes de dar paso a la gran celebración, uno de los instantes más recordados fue cuando Christian Nodal se animó a cantar junto a su suegro, Pepe Aguilar, interpretando un clásico del regional mexicano.

Ángela también sorprendió con su voz al interpretar un tema emblemático, mientras Leonardo Aguilar se sumó a la bohemia musical, sellando una noche familiar y emotiva.

El cumpleaños número 27 de Christian Nodal no solo fue una celebración, sino una muestra del vínculo que comparte con Ángela Aguilar, quien cuidó cada detalle para convertir la fecha en un recuerdo inolvidable, lleno de amor, tradición y música.