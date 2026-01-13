Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

El Jefe impuso sanción a los participantes tras incumplir regla en La casa de los famosos Colombia

Carla Giraldo y Marcelo Cezán dieron a conocer las razones por las el Jefe tomó esta radical decisión luego de la prueba de presupuesto.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Participantes de La casa de los famosos Colombia 2026.
Participantes fueron sancionados por el Jefe de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

En un nuevo capítulo de La casa de los famosos Colombia, los participantes recibieron un sorpresivo castigo que les cambió el panorama de juego, esto de juego de que incumplieran una regla en la prueba de presupuesto.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el castigo que recibieron los participantes de La casa de los famosos Colombia tras incumplir las reglas?

Luego de que los participantes se ubicaran en la sala y se dispusieran a recibir las orientaciones de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, fueron sorprendidos con una mala noticia por parte de los presentadores, y es que, en sus palabras, por no escuchar atentos las indicaciones que dio el Jefe previo a la prueba, cometieron errores que fueron sancionados.

Artículos relacionados

A raíz de las fallas en esta primera prueba de presupuesto, Carla y Marcelo le hicieron saber a los habitantes de la casa que perdieron 150 puntos.

Artículos relacionados

Pero no solo eso, también recibieron una sanción con la que les restaron 50 puntos al total de habían alcanzado, esto luego de que incumplieran una de las reglas importantes de la prueba, y es que para inflar no debían usar la manos para lograrlo.

¿Con cuántos puntos quedaron los participantes en su primera prueba de presupuesto?

Pese a las dificultades y los puntos que les fueron restados, finalmente los famosos quedaron con 500 puntos, los cuales aprovecharon inteligentemente para mercar.

Cabe señalar que, esta labor estuvo a cargo de Alejandro Estrada y 'Campanita', quienes fueron los primeros en ingresar a la despensa, tarea que no fue nada fácil, sobre todo porque deben hacer el mercado en el menor tiempo posible y con la presión de llevar todo lo necesario.

¿Qué ventaja obtuvo 'Campanita' tras abrir el sobre de La casa de los famosos Colombia?

Es importante mencionar que, en medio de sus compras en la despensa, ambos participantes recibieron la indicación de Carla y Marcelo de tomar uno de los sobres y elegir quien asumía lo que allí estuviese escrito.

Para suerte de 'Campanita', el sobre contenía algo que jugó a su favor y es que el próximo miércoles de nominación, sus votos valdrán el doble, ventaja que podrá utilizar de manera estratégica.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Jay Torres en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

¿A dónde fue enviado Jay Torres tras ser expulsado de La casa de los famosos Colombia?

Por decisión de Tebi Bernal, Jay Torres tuvo que abandonar La casa de los famosos Colombia y despedirse de sus compañeros de competencia.

Campanita abrió el sobre de las tentaciones: ¿qué beneficio secreto recibió? La casa de los famosos

¿Cuál fue el beneficio que obtuvo Campanita al elegir el sobre de las tentaciones?

Campanita ingresó a la alacena junto a Alejandro Estrada y por orden de Carla y Marcelo tuvo que escoger un sobre de las tentaciones.

Karina García revela como fue trabajar con Yina Calderón. Karina García

Karina García reveló cómo fue trabajar con Yina Calderón en ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?

Karina García habló sobre su experiencia junto a Yina Calderón en ¿Qué hay pa’ dañar? y sorprendió con su sinceridad.

Lo más superlike

La reflexión de Jhonny Rivera sobre la ley de la atracción tras la muerte de Yeison Jiménez Jhonny Rivera

Jhonny Rivera habló sobre la ley de la atracción tras muerte de Yeison Jiménez

Jhonny Rivera se refirió públicamente a la ley de la atracción y explicó cómo interpreta este concepto en medio del duelo.

Jhonny Rivera respondió preguntas de seguidores en sus historias de Instagram. Jhonny Rivera

Jhonny Rivera revela cómo imagina su muerte tras partida de Yeison Jiménez

Una prenda histórica vuelve para los aficionados que celebran el regreso de la Tricolor a los mundiales. Selección Colombia

Selección Colombia presenta camiseta retro rumbo al Mundial 2026

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas