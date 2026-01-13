El Jefe impuso sanción a los participantes tras incumplir regla en La casa de los famosos Colombia

En un nuevo capítulo de La casa de los famosos Colombia, los participantes recibieron un sorpresivo castigo que les cambió el panorama de juego, esto de juego de que incumplieran una regla en la prueba de presupuesto.

¿Cuál fue el castigo que recibieron los participantes de La casa de los famosos Colombia tras incumplir las reglas?

Luego de que los participantes se ubicaran en la sala y se dispusieran a recibir las orientaciones de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, fueron sorprendidos con una mala noticia por parte de los presentadores, y es que, en sus palabras, por no escuchar atentos las indicaciones que dio el Jefe previo a la prueba, cometieron errores que fueron sancionados.

A raíz de las fallas en esta primera prueba de presupuesto, Carla y Marcelo le hicieron saber a los habitantes de la casa que perdieron 150 puntos.

Pero no solo eso, también recibieron una sanción con la que les restaron 50 puntos al total de habían alcanzado, esto luego de que incumplieran una de las reglas importantes de la prueba, y es que para inflar no debían usar la manos para lograrlo.

¿Con cuántos puntos quedaron los participantes en su primera prueba de presupuesto?

Pese a las dificultades y los puntos que les fueron restados, finalmente los famosos quedaron con 500 puntos, los cuales aprovecharon inteligentemente para mercar.

Cabe señalar que, esta labor estuvo a cargo de Alejandro Estrada y 'Campanita', quienes fueron los primeros en ingresar a la despensa, tarea que no fue nada fácil, sobre todo porque deben hacer el mercado en el menor tiempo posible y con la presión de llevar todo lo necesario.

¿Qué ventaja obtuvo 'Campanita' tras abrir el sobre de La casa de los famosos Colombia?

Es importante mencionar que, en medio de sus compras en la despensa, ambos participantes recibieron la indicación de Carla y Marcelo de tomar uno de los sobres y elegir quien asumía lo que allí estuviese escrito.

Para suerte de 'Campanita', el sobre contenía algo que jugó a su favor y es que el próximo miércoles de nominación, sus votos valdrán el doble, ventaja que podrá utilizar de manera estratégica.