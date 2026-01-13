Tebi Bernal tomó radical decisión y expulsó a participante de La casa de los famosos Colombia 3

Tebi Bernal, llegó pisando fuerte a La casa de los famosos Colombia 3, pues durante el primer capítulo de esta tercera temporada, se convirtió en uno de los ganadores de los codiciados poderes, siendo el poder de la expulsión el que obtuvo gracias a la suerte.

¿Cuál fue el poder que obtuvo Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

De acuerdo con las reglas de juego que fueron explicadas por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, Tebi, como ganador de este interesante poder, tiene la capacidad de expulsar a uno de sus compañeros y eso fue exactamente lo que hizo.

Es por eso, que luego de tener la posibilidad de pensar a lo largo de este primer día, el participante tomó la difícil decisión de elegir Jay Torres para que sea él quien se despida de la competencia.

¿A quién expulsó Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia 2026?

Frente a al decisión de su compañero, Jay no demostró mayor sorpresa, pues en este punto en el que apenas se están conociendo, todo puede pasar, ya que aún es muy pronto para estrechar alianzas entre sus compañeros.

Cabe señalar que durante la gala de hoy 13 de enero, el antioqueño dio a conocer quiénes eran sus opciones para expulsar, siendo Juan Palau, Beba, Yuli Ruiz y Jay, los candidatos a salir, sin embargo, cuando fue el momento de conocer su veredicto, fue descartando uno a uno y finalmente eligió al puertorriqueño para que sea él quien abandone el juego.

Minutos después de la emotiva despedida de sus compañeros, el cantante llegó al loft de los famosos, lugar en el que fue recibido por los presentadores, quienes a través de la pantalla le explicaron que en realidad es el público el que tomará la decisión de eliminarlo, pues solo los televidentes tienen ese poder en sus manos.

Por ahora, las votaciones están abiertas para elegir el futuro del participante en la competencia, pues si logra contar con el apoyo desde afuera, podrá asegurar su permanencia en la casa.

¿Por qué Tebi Bernal expulsó a Jay Torres de La casa de los famosos Colombia 2026?

Cabe señalar, que este poder que adquirió Bernal apenas iniciando esta tercera edición del reality de convivencia, fue por una cuestión de suerte, pues luego de que todos hicieran su entrada triunfal a la casa, los presentadores del programa les dieron la orientación de ubicarse aleatoriamente en un unos círculos que estaban en el suelo.

Tebi Bernal usó su poder y expulsó a un participante de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

Minutos después, cada uno tuvo la posibilidad de pinchar un globo que tenían en la parte superior para descubrir qué les deparaba el juego, sí tenían un poder o definitivamente no.