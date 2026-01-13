Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el estreno de Las de Siempre, producción de Canal RCN?

La cuenta regresiva terminó y hoy se estrena Las de Siempre, una historia que promete enamorar a millones de colombianos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Protagonistas de Las de Siempre.
Esta es la hora de estreno de Las de Siempre. Foto | Canal RCN.

Tal y como se anunció semanas atrás, este martes 13 de enero, llega a las pantallas del Canal RCN una historia que promete e convertirse en una de las favoritas de millones de televidentes.

Artículos relacionados

¿Cuándo es el estreno de Las de Siempre, la nueva producción del Canal RCN?

Se trata de Las de siempre, un relato de 4 amigas de la universidad que creen que a los 40 años tienen todo resuelto, pero de un momento a otro ven sus vidas volar en pedazos.

Artículos relacionados

El estreno oficial de Las de siempre será hoy a las 9:30 de la noche, horario en el que se emitirá de lunes a viernes por la señal abierta del Canal RCN. Para quienes deseen disfrutar disfrutar del contenido desde diferentes dispositivos, también podrán hacerlo a través de su señal en vivo, disponible al descargar la App del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿A qué hora es el estreno de Las de Siempre, la nueva producción de Canal RCN?

La historia que será contada con un elenco de lujo, narra la vida de una ejecutiva que se enfrenta a la caída de una vida que durante años creyó perfecta; una madre debe aprender a mirarse a sí misma cuando su hija decide irse del país; una esposa empieza a reconocer fallas en su relación; y una mujer acostumbrada a vivir sin ataduras recibe una noticia que cambia por completo sus planes.

Carolina Acevedo posa con la claqueta de Las de Siempre.
Fecha y hora de estreno de Las de Siempre. Foto | Canal RCN.

La novela está encabezada por: Verónica Orozco, Diana Wiswell, Viña Machado y Juliana Galvis.

  • Verónica Orozco interpreta a Lucía Durán, una periodista enfocada en su carrera que deberá replantear sus prioridades.
  • Diana Wiswell da vida a Tania Durán, una mujer que vive sin ataduras y que enfrenta un giro inesperado en su vida.
  • Viña Machado encarna a Mónica Rojas, quien dejó en pausa sus sueños para dedicarse a su hija y ahora busca reencontrarse consigo misma.
  • Por su parte, Juliana Galvis interpreta a Silvia Buendía, una mujer que deberá reconstruir su camino personal tras enfrentar una realidad distinta a la que creía vivir.
Rafael Novoa posando con la claqueta de Las de Siempre.
Así puede disfrutar del estreno de Las de Siempre. Foto | Canal RCN.

Además de sus protagonistas, actrices con amplia trayectoria en la televisión nacional, Las de Siempre cuenta con un reparto que incluye a reconocidos actores colombianos, ellos son:

  • Rafael Novoa
  • Carmenza Gómez
  • Mafe Marín
  • Carolina Sabino
  • George Slebi
  • Carolina Acevedo
  • Jair Romero
  • Bárbara Perea
  • Iván López
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás Arrieta habla con 'Campanita'. Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta habló sin filtros con 'Campanita': "Mucha gente viene muy predispuesta conmigo"

Nicolás Arrieta sorprendió al revelarle a 'Campanita' cómo lo perciben sus compañeros de La casa de los famosos Colombia.

Valentino no se guardó nada y habló de Sara Uribe y Manuela Gómez La casa de los famosos

Valentino se despachó en contra de Sara Uribe y Manuela Gómez en La casa de los famosos Colombia

Valentino no desaprovechó la oportunidad para revelar la opinión que tiene sobre Manuela y Sara en La casa de los famosos.

Carla Giraldo mostró el detrás de cámaras del estreno de La casa de los famosos Colombia 3 Carla Giraldo

Carla Giraldo revela el detrás de cámaras del estreno de La casa de los famosos y causa sensación

Carla Giraldo mostró el detrás de cámaras del estreno de La casa de los famosos Colombia 3, revelando detalles inéditos.

Lo más superlike

Crece la preocupación por la salud de Jhon Alex Castaño tras la muerte de Yeison Jiménez Jhon Alex Castaño

Preocupación por la salud de Jhon Alex Castaño tras muerte de Yeison Jiménez

Fans de Jhon Alex Castaño manifestaron su preocupación por su estado de salud tras verlo consumir alcohol luego de años de abstinencia.

Ayda Valencia y Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Ayda Valencia se comunicó con Yeison Jiménez tras su muerte y esto dijo

Una prenda histórica vuelve para los aficionados que celebran el regreso de la Tricolor a los mundiales. Selección Colombia

Selección Colombia presenta camiseta retro rumbo al Mundial 2026

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas