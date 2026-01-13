¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el estreno de Las de Siempre, producción de Canal RCN?

Tal y como se anunció semanas atrás, este martes 13 de enero, llega a las pantallas del Canal RCN una historia que promete e convertirse en una de las favoritas de millones de televidentes.

Se trata de Las de siempre, un relato de 4 amigas de la universidad que creen que a los 40 años tienen todo resuelto, pero de un momento a otro ven sus vidas volar en pedazos.

El estreno oficial de Las de siempre será hoy a las 9:30 de la noche, horario en el que se emitirá de lunes a viernes por la señal abierta del Canal RCN. Para quienes deseen disfrutar disfrutar del contenido desde diferentes dispositivos, también podrán hacerlo a través de su señal en vivo, disponible al descargar la App del Canal RCN.

La historia que será contada con un elenco de lujo, narra la vida de una ejecutiva que se enfrenta a la caída de una vida que durante años creyó perfecta; una madre debe aprender a mirarse a sí misma cuando su hija decide irse del país; una esposa empieza a reconocer fallas en su relación; y una mujer acostumbrada a vivir sin ataduras recibe una noticia que cambia por completo sus planes.

Fecha y hora de estreno de Las de Siempre. Foto | Canal RCN.

La novela está encabezada por: Verónica Orozco, Diana Wiswell, Viña Machado y Juliana Galvis.

Verónica Orozco interpreta a Lucía Durán, una periodista enfocada en su carrera que deberá replantear sus prioridades.

interpreta a Lucía Durán, una periodista enfocada en su carrera que deberá replantear sus prioridades. Diana Wiswell da vida a Tania Durán, una mujer que vive sin ataduras y que enfrenta un giro inesperado en su vida.

da vida a Tania Durán, una mujer que vive sin ataduras y que enfrenta un giro inesperado en su vida. Viña Machado encarna a Mónica Rojas, quien dejó en pausa sus sueños para dedicarse a su hija y ahora busca reencontrarse consigo misma.

encarna a Mónica Rojas, quien dejó en pausa sus sueños para dedicarse a su hija y ahora busca reencontrarse consigo misma. Por su parte, Juliana Galvis interpreta a Silvia Buendía, una mujer que deberá reconstruir su camino personal tras enfrentar una realidad distinta a la que creía vivir.

Así puede disfrutar del estreno de Las de Siempre. Foto | Canal RCN.

Además de sus protagonistas, actrices con amplia trayectoria en la televisión nacional, Las de Siempre cuenta con un reparto que incluye a reconocidos actores colombianos, ellos son: