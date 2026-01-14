Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Sale a la luz una foto de Yeison Jiménez con sus hermanos: así lo despidió Heidy Jiménez

Sale a luz una foto de Yeison Jiménez con su familia, según lo compartió Heidy, una de sus hermanas con desgarradora confesión.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Sale a la luz una foto de Yeison Jiménez con sus hermanos: así lo despidió Heidy Jiménez
Este video salió a la luz de Yeison Jiménez y sus hermanos. | Foto: Canal RCN y Freepik.

El pasado 10 de enero, se confirmó una de las muertes más desgarradoras en el mundo del entretenimiento colombiano tras la pérdida de Yeison Jiménez, quien tuvo un accidente en la avioneta en la que se dirigía.

La noticia ha causado una gran desolación por parte de varios de sus allegados y, también, por parte de sus seguidores, quienes lo han recordado con cariño al destacarse durante su amplia trayectoria profesional.

Artículos relacionados

¿Qué fotografía desempolvó una de las hermanas de Yeison Jiménez con el artista?

Cabe destacar que la familia de Yeison Jiménez ha dividido múltiples opiniones a través de las diferentes plataformas tras los desafortunados hechos de su muerte, en especial, por el grave accidente que tuvo al caer de la avioneta en Paipa, Boyacá.

Sale a la luz una foto de Yeison Jiménez con sus hermanos: así lo despidió Heidy Jiménez
¿Qué foto salió a la luz de Yeison Jiménez con sus hermanos? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Heidy Jiménez, una de las hermanas del cantante de música popular, se pronunció en sus redes sociales acerca del difícil momento que está atravesando la familia a nivel emocional.

Artículos relacionados

Por esta razón, la hermana del artista compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 99 mil seguidores, unas desgarradoras palabras acerca de la desafortunada pérdida por la que están atravesando todos sus allegados, en especial, al recordar una foto en la que están con varios de sus hermanos:

“Ahora ya no estamos completos en este plano terrenal, pero siempre estarás vivo en cada uno de nosotros. Te amamos por siempre”, agregó Heidy en la descripción de la publicación.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la última publicación que tuvo Yeison Jiménez en sus redes sociales?

Recordemos que la última presentación de Yeison Jiménez fue en Málaga, Santander, cuando el artista tuvo la oportunidad de interpretar varios de sus éxitos musicales como: ‘Aventurero’, ‘MLP’, ‘Vete’, ‘Destino Final’ y ‘Tengo Ganas’.

En la última publicación que Yeison compartió mediante su cuenta oficial de Instagram, se trató de un video en el que compartió varios acontecimientos de su reciente presentación en Málaga, expresando las siguientes palabras:

“Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”, agregó Yeison en la descripción de la publicación.

Por el momento, varios internautas han recordado con emotividad a Yeison, al dejar un importante legado en la música.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez antes de fallecer en ‘Buen Día, Colombia’ Yeison Jiménez

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez antes de fallecer en ‘Buen Día, Colombia’

Esta fue la última entrevista que tuvo Yeison Jiménez en Canal RCN donde compartió emotivas palabras semanas antes de fallecer.

yeison Jiménez homenaje Yeison Jiménez

Revelan imágenes de los féretros en homenaje a Yeison Jiménez

Fanáticos se conmueven al ver imágenes del homenaje a Yeison Jiménez y sus compañeros en el Movistar Arena.

Esposa de Yeison Jiménez Yeison Jiménez

Yeison Jiménez: récords, homenajes y cifras que marcan su legado póstumo

Tras la trágica muerte de Yeison Jiménez su música alcanzó nuevos récords en Spotify y YouTube, demostrando su impacto.

Lo más superlike

¡Julio Iglesias enfrenta investigación por denuncias! Talento internacional

¡Julio Iglesias enfrenta denuncias! Dos exempleadas lo acusan de comportamientos inapropiados

Dos exempleadas denunciaron a Julio Iglesias por hechos ocurridos en 2021, y autoridades españolas adelantan una investigación en su contra.

Marcela Reyes habla sobre la apuesta con Epa Colombia La casa de los famosos

Marcela Reyes en La casa de los famosos destapa la verdad sobre la apuesta millonaria con Epa Colombia

El Alzheimer no solo afecta la memoria, también el lenguaje y la autonomía. Salud

¿Cuándo la pérdida de memoria puede ser señal de Alzheimer? esto dicen los expertos

Alexa Torres sobre su liderazgo en La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Alexa Torres rompe en llanto y confiesa su miedo en La casa de los famosos: “No quiero ser la mala”

Ángela Aguilar compartió la reacción de Christian Nodal al recibir su primer caballo. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar sorprende a Christian Nodal con un caballo en su cumpleaños 27