Sale a la luz una foto de Yeison Jiménez con sus hermanos: así lo despidió Heidy Jiménez

El pasado 10 de enero, se confirmó una de las muertes más desgarradoras en el mundo del entretenimiento colombiano tras la pérdida de Yeison Jiménez, quien tuvo un accidente en la avioneta en la que se dirigía.

La noticia ha causado una gran desolación por parte de varios de sus allegados y, también, por parte de sus seguidores, quienes lo han recordado con cariño al destacarse durante su amplia trayectoria profesional.

¿Qué fotografía desempolvó una de las hermanas de Yeison Jiménez con el artista?

Cabe destacar que la familia de Yeison Jiménez ha dividido múltiples opiniones a través de las diferentes plataformas tras los desafortunados hechos de su muerte, en especial, por el grave accidente que tuvo al caer de la avioneta en Paipa, Boyacá.

¿Qué foto salió a la luz de Yeison Jiménez con sus hermanos? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Heidy Jiménez, una de las hermanas del cantante de música popular, se pronunció en sus redes sociales acerca del difícil momento que está atravesando la familia a nivel emocional.

Por esta razón, la hermana del artista compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 99 mil seguidores, unas desgarradoras palabras acerca de la desafortunada pérdida por la que están atravesando todos sus allegados, en especial, al recordar una foto en la que están con varios de sus hermanos:

“Ahora ya no estamos completos en este plano terrenal, pero siempre estarás vivo en cada uno de nosotros. Te amamos por siempre”, agregó Heidy en la descripción de la publicación.

¿Cuál fue la última publicación que tuvo Yeison Jiménez en sus redes sociales?

Recordemos que la última presentación de Yeison Jiménez fue en Málaga, Santander, cuando el artista tuvo la oportunidad de interpretar varios de sus éxitos musicales como: ‘Aventurero’, ‘MLP’, ‘Vete’, ‘Destino Final’ y ‘Tengo Ganas’.

En la última publicación que Yeison compartió mediante su cuenta oficial de Instagram, se trató de un video en el que compartió varios acontecimientos de su reciente presentación en Málaga, expresando las siguientes palabras:

“Siempre humilde porque lo que Dios da, también lo puede quitar”, agregó Yeison en la descripción de la publicación.

Por el momento, varios internautas han recordado con emotividad a Yeison, al dejar un importante legado en la música.