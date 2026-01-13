Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Heidy, hermana de Yeison Jiménez desempolvó emotivo video de su hermano con doloras palabras

Hermana de Yeison Jiménez desempolvó video del cantante con una desgarradora confesión acerca de su lamentable muerte.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
¿Qué video desempolvó la hermana de Yeison Jiménez, días después de su muerte? | AFP: Romain Maurice y Freepik.

En los últimos días, el mundo de la música popular colombiana se viste de luto tras confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez, el pasado 10 de enero, tras un grave accidente que tuvo al caer en una avioneta en Paipa, Boyacá, cuando se dirigía a su próxima presentación.

Por su parte, varios allegados e internautas se han pronunciado mediante sus diferentes plataformas digitales acerca del lamentable hecho en el que atravesó Yeison tras la falla que tuvo la avioneta, la cual le causó su muerte.

¿Qué confesión hizo la hermana de Yeison Jiménez días después de su muerte?

Cabe destacar que la muerte de Yeison Jiménez ha causado un profundo vacío por parte de internautas y navegantes, quienes lo han recordado con emotividad al dejar un importante legado a lo largo de su amplia trayectoria profesional.

Esto dijo Heidy Jiménez tras la muerte de Yeison Jiménez. | Foto: Freepik

Por su parte, Heidy, la hermana de Yeison Jiménez, volvió a pronunciarse en sus redes sociales acerca del complicado momento por el que están atravesando a nivel emocional, en especial, por la pérdida de su hermano.

Con base en esto, Heidy compartió un video del pasado en el que se refleja que otra de las cosas que más le gustaba hacer a Yeison era la cocina y junto al video, la hermana del cantante expresó las siguientes palabras:

“Amor mío, te amo. Quedas en mí por siempre. Gracias por habernos hecho tan felices. Eres lo mejor que nos pudo pasar en nuestras vidas, por favor, danos fuerzas para poder aprender a convivir con este dolor tan grande”, agregó Heidy en el video que compartió en sus redes.

¿Cómo han despedido a Yeison Jiménez sus hermanos? | Foto: Buen, Día Colombia

¿Cómo despidió Alejo Jiménez, otro de los hermanos de Yeison tras confirmarse su muerte?

Desde luego, varios internautas han generado una ola de comentarios mediante las diferentes plataformas digitales acerca de las reacciones que han tenido varios parientes de Yeison.

Una de las más comentadas mediante las redes sociales, se trata sobre la de Alejandro Jiménez, otro de los hermanos de Yeison, quien compartió importantes momentos a lo largo de su vida junto al cantante, quien lo despidió con una ráfaga de fotografías acerca de todas las vivencias que tuvieron en los últimos años.

