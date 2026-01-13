Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así luce en la actualidad el lugar del accidente de Yeison Jiménez donde falleció: ¿cómo quedó?

Sale a la luz video de cómo luce el lugar donde falleció Yeison Jiménez tras grave accidente en una avioneta en Paipa, Boyacá.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Así luce en la actualidad el lugar del accidente de Yeison Jiménez en una avioneta: ¿cómo quedó?
¿Cómo luce el lugar en la actualidad donde falleció Yeison Jiménez? | Fotos: Canal RCN y Freepik.

El pasado 10 de enero, se confirmó el fallecimiento de una de las figuras más representativas del género popular colombiano, Yeison Jiménez, quien falleció a sus 34 años tras caer de una avioneta en Paipa, Boyacá, según confirmaron las autoridades.

Además, la noticia ha generado un profundo vació por parte de sus seguidores y allegados, quienes lo acompañaron a lo largo de su amplia trayectoria carrera profesional en el que dejó un importante legado.

Días después de confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez, salió a la luz un video mediante las diferentes redes sociales de cómo se refleja el lugar en el que falleció el cantante.

Artículos relacionados

¿Cómo luce en la actualidad el lugar en el que falleció Yeison Jiménez?

Desde luego, varios navegantes han compartido, mediante las redes sociales, imágenes y videos en las que se evidencia cómo quedó el lugar en el que falleció Yeison Jiménez tras el desafortunado accidente que tuvo el cantante en una avioneta.

Así luce en la actualidad el lugar del accidente de Yeison Jiménez en una avioneta: ¿cómo quedó?
Internautas revelan cómo quedó el lugar donde murió Yeison Jiménez. | Foto: Freepik

Uno de los videos circulados mediante las plataformas digitales, fue el de un internauta, quien compartió mediante TikTok, de cómo luce el lugar, días después del fallecimiento de Yeison Jiménez.

Por un lado, se refleja, que varias personas le han hecho un especial homenaje a Yeison Jiménez, poniéndole varias flores, velas y un emotivo cartel, recordando su anterior gira musical, el cual dice lo siguiente:

“Mi promesa tour 2025. Jimenistas aventurero, Bogotá 2025”, dice el cartel.

Artículos relacionados

Por el otro, se evidencia en la pista, algunos de los restos que dejó la avioneta en la que se dirigía Yeison junto a cinco personas. Así también, varias personas cavaron en el terreno, limpiando los restos que dejó la avioneta.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Yeison Jiménez a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, dejó un importante legado en el campo de la música colombiana, en especial por demostrar que su carrera era su principal fuente de inspiración, al destacarse en varias canciones como: ‘Vete’, ‘Hasta la madre’, ‘MLP’, ‘Aventurero’ y ‘Tengo ganas’.

Artículos relacionados

Así luce en la actualidad el lugar del accidente de Yeison Jiménez en una avioneta: ¿cómo quedó?
Este fue le importante legado que dejó Yeison Jiménez a lo largo de su carrera. | Foto: Canal RCN

En los últimos años, se destacó en ser un importante empresario, al tener varios negocios de ganadería, agricultura y turismo.

Así también, el vocalista se destacó en tener una conexión especial con sus seguidores y, de igual modo, con su esposa Sonia Restrepo y sus tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Maluma, cantante colombiano de género urbano Maluma

Maluma sorprende con radical cambio de look para iniciar el año y recibe halagos en redes

Maluma sorprendió a sus seguidores al estrenar un nuevo look para iniciar el 2026 y que rápidamente captó la atención en redes.

Yeison jimenez Yeison Jiménez

El cuerpo de Yeison Jiménez ya está en Bogotá, así fue el traslado a la funeraria

Captan imágenes de la carroza fúnebre que trasladó el cuerpo de Yeison Jiménez tras llegar a Bogotá.

Heidy, hermana de Yeison Jiménez desempolvó emotivo video de su hermano con doloras palabras Yeison Jiménez

Heidy, hermana de Yeison Jiménez desempolvó emotivo video de su hermano con doloras palabras

Hermana de Yeison Jiménez desempolvó video del cantante con una desgarradora confesión acerca de su lamentable muerte.

Lo más superlike

Marcela Reyes le preguntó a Alejandro Estrada acerca de su ruptura con Nataly Umaña: ¿qué confesó? Marcela Reyes

Marcela Reyes le preguntó a Alejandro Estrada acerca de su ruptura con Nataly Umaña: ¿qué confesó?

Marcela Reyes le preguntó a Alejandro Estrada acerca de su ruptura con Nataly Umaña, haciendo una inesperada confesión.

La Segura rompe en llanto. La Segura

¿Un nuevo comienzo? La Segura lloró y generó intriga con un inesperado mensaje en redes sociales

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito Talento nacional

Cantante de música popular sufre accidente horas después de reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas