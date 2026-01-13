Así luce en la actualidad el lugar del accidente de Yeison Jiménez donde falleció: ¿cómo quedó?

El pasado 10 de enero, se confirmó el fallecimiento de una de las figuras más representativas del género popular colombiano, Yeison Jiménez, quien falleció a sus 34 años tras caer de una avioneta en Paipa, Boyacá, según confirmaron las autoridades.

Además, la noticia ha generado un profundo vació por parte de sus seguidores y allegados, quienes lo acompañaron a lo largo de su amplia trayectoria carrera profesional en el que dejó un importante legado.

Días después de confirmarse el fallecimiento de Yeison Jiménez, salió a la luz un video mediante las diferentes redes sociales de cómo se refleja el lugar en el que falleció el cantante.

¿Cómo luce en la actualidad el lugar en el que falleció Yeison Jiménez?

Desde luego, varios navegantes han compartido, mediante las redes sociales, imágenes y videos en las que se evidencia cómo quedó el lugar en el que falleció Yeison Jiménez tras el desafortunado accidente que tuvo el cantante en una avioneta.

Internautas revelan cómo quedó el lugar donde murió Yeison Jiménez. | Foto: Freepik

Uno de los videos circulados mediante las plataformas digitales, fue el de un internauta, quien compartió mediante TikTok, de cómo luce el lugar, días después del fallecimiento de Yeison Jiménez.

Por un lado, se refleja, que varias personas le han hecho un especial homenaje a Yeison Jiménez, poniéndole varias flores, velas y un emotivo cartel, recordando su anterior gira musical, el cual dice lo siguiente:

“Mi promesa tour 2025. Jimenistas aventurero, Bogotá 2025”, dice el cartel.

Por el otro, se evidencia en la pista, algunos de los restos que dejó la avioneta en la que se dirigía Yeison junto a cinco personas. Así también, varias personas cavaron en el terreno, limpiando los restos que dejó la avioneta.

¿Cuál fue el importante legado que dejó Yeison Jiménez a lo largo de su amplia trayectoria profesional?

Yeison Jiménez, oriundo de Manzanares, Caldas, dejó un importante legado en el campo de la música colombiana, en especial por demostrar que su carrera era su principal fuente de inspiración, al destacarse en varias canciones como: ‘Vete’, ‘Hasta la madre’, ‘MLP’, ‘Aventurero’ y ‘Tengo ganas’.

Este fue le importante legado que dejó Yeison Jiménez a lo largo de su carrera. | Foto: Canal RCN

En los últimos años, se destacó en ser un importante empresario, al tener varios negocios de ganadería, agricultura y turismo.

Así también, el vocalista se destacó en tener una conexión especial con sus seguidores y, de igual modo, con su esposa Sonia Restrepo y sus tres hijos: Camila, Thaliana y Santiago.