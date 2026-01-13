Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera habla sobre los homenajes a Yeison Jiménez tras su fallecimiento

Jhonny Rivera respondió si cree que todos los artistas que homenajearán a Yeison Jiménez lo hacen por amistad o por ganar visibilidad.

Jhonny Rivera respondió a sus seguidores desde Instagram Stories durante una dinámica de preguntas.
Jhonny Rivera respondió a sus seguidores desde Instagram Stories durante una dinámica de preguntas. Foto Canal RCN

Jhonny Rivera decidió responder con total franqueza a una pregunta que muchos se hacen en silencio, ¿los tributos que surgen tras una tragedia nacen del afecto genuino o del interés mediático?

El cantante se refirió al tema durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, donde uno de sus seguidores le planteó directamente si consideraba que todos los artistas que rinden homenaje a Yeison lo hacen por verdadera amistad.

¿Para Jhonny Rivera los homenajes siempre son por amistad sincera?

Jhonny Rivera comenzó aclarando que no se puede meter a todos en el mismo saco. Reconoció que existen artistas que compartieron escenarios, historias personales y vínculos reales con Yeison Jiménez, y que su presencia en actos conmemorativos responde a un afecto auténtico.

Jhonny Rivera
Según explicó, en la industria del entretenimiento es común que, ante hechos de alto impacto mediático, aparezcan figuras que buscan “subirse al bus” del momento, Jhonny Rivera sostuvo que este comportamiento no es nuevo y que suele repetirse cada vez que ocurre una pérdida que acapara la atención nacional.

¿Para Jhonny Rivera quienes buscan fama en medio del duelo?

En su respuesta, el artista señaló que la visibilidad que generan los homenajes públicos puede convertirse en una oportunidad para algunos eventos masivos, conciertos conmemorativos y actos televisados son escenarios que garantizan cámaras, redes sociales activas y viralidad asegurada.

 

Jhonny Rivera fue enfático en decir que no habla desde el resentimiento ni desde la crítica destructiva, sino desde la experiencia de años dentro del medio artístico, aseguró que el dolor ajeno no debería ser una herramienta para ganar seguidores, reproducciones o titulares, y que el verdadero respeto no siempre necesita micrófonos ni publicaciones emotivas.

Sus palabras tomaron aún más fuerza al confirmarse que en la ciudad de Bogotá se realizará un homenaje a Yeison Jiménez, al que asistirán múltiples figuras de la farándula colombiana, algunas muy cercanas al artista y otras no tanto.

¿Cómo se honra realmente la memoria de Yeison Jiménez?

Para Jhonny Rivera, honrar la memoria de Yeison Jiménez va más allá de aparecer en un evento o dedicarle unas palabras públicas, según su visión, el legado del cantante se respeta manteniendo viva su música, cuidando el recuerdo que dejó en su familia y evitando convertir su partida en un espectáculo.

Jhonny Rivera regalará 5 millones de pesos a sus seguidores y así puedes participar
Yeison Jiménez falleció en un accidente aéreo junto a parte de su equipo de trabajo.(Foto Canal RCN).

Jhonny Rivera destacó que el fallecimiento de Yeison fue una tragedia que impactó no solo a sus seres queridos, sino a todo un género musical y a miles de seguidores que lo acompañaron durante su carrera.

En medio del luto, Jhonny Rivera puso sobre la mesa una verdad incómoda, en la farándula conviven el dolor real y la conveniencia, y distinguir entre ambos también es una forma de rendir respeto.

