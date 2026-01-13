Karina García revela cuál es el habitante de La casa de los famosos Colombia que le pareció atractivo

Karina García ha sorprendido a todos sus fans al revelar quién es el habitante de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, que le pareció más atractivo incluso más que su expareja, Altafulla.

¿Cuál es el habitante de La casa de los famosos Colombia 3 que le pareció atractivo a Karina García?

Karina García y Yina Calderón han sido invitadas al programa ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?, para dar sus primeras impresiones del primer capítulo de esta tercera temporada basada en una "telenovela de la vida real".

Yina Calderón y Karina García estuvieron como invitadas en el programa de Canal RCN ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos? (Foto: Canal RCN)

En medio de la charla, mientras los habitantes iban ingresando por grupos a La casa de El Jefe, apareció Juan Palau, a quien Karina al verlo expresó que le parecía muy linda su boca, preguntando de quién se trataba.

Al oirla Yina, no dudo en asegurarle que era parecido a Altafulla, a lo que la modelo paisa respondió que Palau era más papacito que el mismo cantante, generando que la empresaria huilense se burlara del momento y lanzará un comentario que hizo reír a los conductores del programa Roberto Velásquez y Néstor Parra.

Ay, no, pero él es superpapacito, a mí no se me parece, o sea, Andrés es lindo, pero está muy diferente", dijo Karina tratando de enmendar sus palabras.

¿Cómo reaccionaron en redes a la confesión de Karina García sobre el habitante que le pareció atractivo de La casa de los famosos Colombia 3?

Por medio de los comentarios del video que se ha hecho viral, varios usuarios recalcaron que Yina tenía razón al afirmar que Palau tenía un parecido al intérprete de 'Paila'.

Otros, en cambio, expresaron su sorpresa al ver a Karina y Yina conversando como si retomaran su amistad, mientras que algunos usuarios reaccionaron con emojis de risa y celebraron la breve charla que surgió tras la confesión de Karina.

¿Juan Palau tiene pareja?

Sí, el cantante de 32 años, ha revelado que tiene una relación de nueve años y que su interés en La casa de los famosos Colombia será enfocarse en ganar con buenas alianzas.

