¿Karina García debutará como cantante junto a Yailin la más viral? ¡Esto dijo!

Karina García volvió a llamar la atención en redes sociales luego de sorprender a sus seguidores al revelar uno de sus posibles planes: debutar como cantante junto a Yailin la más viral.

¿Cómo es la relación de Karina García y Yailin la más viral?

La relación entre Karina García y Yailin la más viral, se ha consolidado como una amistad con proyección profesional, visible en distintos espacios mediáticos.

Uno de los momentos que más atención generó ocurrió durante Stream Fighters 4, evento realizado en octubre de 2025, cuando Yailin acompañó a Karina en su ingreso al ring para enfrentar a la modelo mexicana Karely Ruiz en una batalla de boxeo.

Karina García habla de su amistad con Yailin la más viral / (Foto del Canal RCN y AFP)

Durante la entrada, Karina apareció junto a Yailin mientras sonaba una de las canciones de la artista dominicana, una escena que fue ampliamente comentada en redes sociales y que los asistentes destacaron como uno de los momentos más recordados del evento.

Tras el resultado del combate, se registraron múltiples reacciones en redes, donde los fans debatieron sobre lo ocurrido en la batalla. Frente a estos comentarios, Yailin manifestó públicamente su respaldo a Karina, defendiendo su participación y reforzando la cercanía que ambas han mostrado.

¿Qué ha dicho Karina García sobre Yailin la más viral?

Karina García ha hablado en diferentes espacios sobre su vínculo con Yailin la más viral. Durante entrevistas y en su paso por La casa de los famosos Colombia 2025, la influencer expresó su aprecio por la cantante dominicana. En esas intervenciones, Karina ha señalado que admira la forma en la que Yailin se muestra ante el público.

Karina García habla sobre Yailin la más viral / (Foto del Canal RCN y AFP)

En otras ocasiones, ha revelado que el apoyo de Yailin representa una experiencia relevante para ella, pues se ha declarado una ‘fiel seguidora de su carrera’. Estas declaraciones han generado conversación en redes, donde los usuarios han destacado el afecto y la cercanía entre ambas.

¿Karina García hará una canción junto a Yailin la más viral?

La posibilidad de una canción conjunta tomó fuerza luego de unas declaraciones realizadas en el pódcast Tamo en vivo.

Allí, Karina fue cuestionada sobre su amistad con Yailin y la opción de trabajar juntas en un proyecto musical. En respuesta, la influencer señaló que han conversado recientemente y que no descarta que, en el futuro, puedan hacer una canción.

“Sí, ¿quién quita que más adelante hagamos una canción, se pegue y que yo pueda tocar puertas?, destacó.

La influencer se refirió a Yailin como una persona hermosa y mencionó que próximamente se reencontrarán. Tras estas declaraciones, los internautas continúan a la expectativa de un debut musical de Karina García junto a Yailin la más viral que podría materializarse.