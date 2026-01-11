Así recordó y se despidió Karina García del cantante Yeison Jiménez: "vuela alto amigo lindo"

Karina García se sumó a las voces que han rendido homenaje a Yeison Jiménez tras su inesperado fallecimiento. La modelo recordó una etapa especial que vivió junto al cantante y que pocos conocían.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hermana e hija de Yeison Jiménez compartieron su desgarradora reacción tras confirmarse su muerte

¿Cómo recordó y se despidió Karina García de Yeison Jiménez?

A través de sus historias de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, se mostró visiblemente afectada por el repentino fallecimiento del cantante caldense Yeison Jiménez.

Karina García se unió a las diversas celebridades que lamentaron el fallecimiento de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

En ese contexto, la modelo compartió un recuerdo especial de su amistad con el artista, al publicar un post del video oficial de la canción 'Bendecida', en el que participó.

En las imágenes, Karina aparecía con un look diferente en su cabello y destacando su figura, evocando así uno de los momentos que compartió con el cantante.

De igual manera, la creadora de contenido paisa acompañó su recuerdo con un mensaje emotivo que conmovió a sus más de cinco millones de seguidores.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Fotógrafo de Yeison Jiménez publicó un video de la avioneta minutos antes del fatal accidente

¿Cuál fue el mensaje que le escribió Karina García a Yeison Jiménez?

Conmovida por lo ocurrido, la modelo acompañó el video con un breve mensaje en el que agradeció a Yeison la oportunidad que le brindó para darse a conocer y, al mismo tiempo, le dio un sentido adiós.

No logro procesar esto. Qué efímera es la vida. Siempre te recordaré donde quieras que estés. Agradecida siempre contigo por haberme dado la oportunidad de brillar juntos. Vuela alto amigo lindo. Me duele el corazón", escribió.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija de Yeison Jiménez habría predecido la trágica muerte de su padre, así lo contó el cantante

¿En qué año Karina García conoció a Yeison Jiménez?

Karina García conoció a Yeison Jiménez en 2020, cuando aún no era una figura reconocida en redes sociales ni en televisión. En ese momento, el cantante la invitó a participar como modelo en uno de sus proyectos musicales, apostándole a su imagen y carisma.

Esa invitación marcó el inicio de su cercanía, pues a partir de ese trabajo, nació una amistad que con el tiempo fue evidente en distintas apariciones y mensajes públicos.