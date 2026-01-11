Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Así recordó y se despidió Karina García del cantante Yeison Jiménez: "vuela alto amigo lindo"

Karina García despidió a Yeison Jiménez con un emotivo mensaje y video en redes, recordando momentos especiales de su amistad.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Karina García recordó y se despidió de Yeison Jiménez con un emotivo video
Karina García se despidió del cantante Yeison Jiménez con un emotivo mensaje y recuerdo. (Fotos: Canal RCN)

Karina García se sumó a las voces que han rendido homenaje a Yeison Jiménez tras su inesperado fallecimiento. La modelo recordó una etapa especial que vivió junto al cantante y que pocos conocían.

Artículos relacionados

¿Cómo recordó y se despidió Karina García de Yeison Jiménez?

A través de sus historias de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Karina García, se mostró visiblemente afectada por el repentino fallecimiento del cantante caldense Yeison Jiménez.

Karina García en La casa de los famosos Colombia
Karina García se unió a las diversas celebridades que lamentaron el fallecimiento de Yeison Jiménez. (Foto: Canal RCN)

En ese contexto, la modelo compartió un recuerdo especial de su amistad con el artista, al publicar un post del video oficial de la canción 'Bendecida', en el que participó.

En las imágenes, Karina aparecía con un look diferente en su cabello y destacando su figura, evocando así uno de los momentos que compartió con el cantante.

De igual manera, la creadora de contenido paisa acompañó su recuerdo con un mensaje emotivo que conmovió a sus más de cinco millones de seguidores.

Artículos relacionados

¿Cuál fue el mensaje que le escribió Karina García a Yeison Jiménez?

Conmovida por lo ocurrido, la modelo acompañó el video con un breve mensaje en el que agradeció a Yeison la oportunidad que le brindó para darse a conocer y, al mismo tiempo, le dio un sentido adiós.

No logro procesar esto. Qué efímera es la vida. Siempre te recordaré donde quieras que estés. Agradecida siempre contigo por haberme dado la oportunidad de brillar juntos. Vuela alto amigo lindo. Me duele el corazón", escribió.

Artículos relacionados

¿En qué año Karina García conoció a Yeison Jiménez?

Karina García conoció a Yeison Jiménez en 2020, cuando aún no era una figura reconocida en redes sociales ni en televisión. En ese momento, el cantante la invitó a participar como modelo en uno de sus proyectos musicales, apostándole a su imagen y carisma.

Esa invitación marcó el inicio de su cercanía, pues a partir de ese trabajo, nació una amistad que con el tiempo fue evidente en distintas apariciones y mensajes públicos.

Karina García recordó y se despidió de Yeison Jiménez con un emotivo video
Karina García conoció a Yeison Jiménez en 2020, quien la invitó a ser parte oficial de la grabación de su video musical 'Bendecida'. (Fotos: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La revelación más dolorosa de Juliana Calderón sobre su novio fallecido. Juliana Calderón

Juliana Calderón conmociona tras fuerte revelación sobre su novio: “ya se venía despidiendo”

Juliana Calderón generó conmoción al hacer fuerte revelación sobre su novio, quien falleció junto a Yeison Jiménez.

Yeison Jiménez

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, llegó a Paipa tras el accidente aéreo

Tras confirmarse la muerte de Yeison Jiménez en un accidente aéreo, su esposa viajó hasta Paipa, Boyacá, donde ocurrió el siniestro.

Revelan inéditas fotos de Yeison Jiménez cuando daba sus primeros pasos en la música Yeison Jiménez

Revelan inéditas fotos de Yeison Jiménez de sus inicios en la música

El mánager de Yeison Jiménez compartió un sentido mensaje, junto con varias fotos inéditas del cantante antes de llegar a la fama.

Lo más superlike

Convocan homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá tras su muerte Yeison Jiménez

Convocan homenaje a Yeison Jiménez en Bogotá tras su muerte: fecha, hora y más detalles

En Bogotá se planea un homenaje a Yeison Jiménez, tras su muerte en un accidente aéreo en Paipa, Boyacá.

Revelan video de Yeison Jiménez cuidando de su hijo menor, Santiago Yeison Jiménez

Así cuidaba Yeison Jiménez a su hijo Santiago, a quien veía siguiendo su legado musical

Las redes reaccionan a un video de Carlos Villagrán. Talento internacional

Carlos Villagrán divide opiniones tras broma viral durante encuentro con un niño

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas

Sara Uribe destapa si La casa de los famosos es real o puro show La casa de los famosos

Sara Uribe destapó la verdad y reveló si en La casa de los famosos Colombia la convivencia es real