Altafulla presentó los nuevos espacios que tendrá La casa de los famosos Colombia esta temporada

El ganador de la anterior temporada de La casa de los famosos Colombia, el cantante Altafulla, fue el encargado de presentarles a los televidentes los nuevos espacios y dinámicas que El Jefe les tiene preparados a los habitantes de esta temporada, la del 2026.

¿Qué cambios tuvo La casa de los famosos Colombia?

El polémico hombre que se llevó los 400 millones el año pasado empezó revelando que el comedor ahora son dos mesas y no solo una como anteriormente, pues se quiere ver, desde ya, cómo la convivencia y este tipo de cambios genera grupos y bandos entre los participantes.

Una de las habitaciones que más tuvo cambios fue la que antes era conocida como la habitación del líder y este año pasó a llamarse la habitación del poder. El líder, en este espacio, ya no solo descansa, sino que también toma decisiones importantes, pues tiene un trono con una caja de pandora que tendrá lecciones muy importantes para quien la abra.

Una nueva dinámica que se implementó en la sala es el botón del pánico del cual aún se desconoce su función y solo será con el paso de las noches que conoceremos su verdadero poder.

Alejandro Estrada aceptó el llamado de El Jefe, pero estuvo a punto de decir que no. Foto: Canal RCN

¿Qué otros espacios se agregaron a La casa de los famosos Colombia?

En la terraza, ya no solo hay espacios de esparcimiento y el conocido para las competencias, sino que también les ubicaron a los famosos una cabina en la que, al parecer, podrán soltarse y desahogarse con todo lo que tienen por decir.

Uno de los espacios que más les llamó la atención a los internautas es el calab0z0, un lugar en el que parece que El Jefe va a reprender a todos aquellos que no sigan sus instrucciones o irrespeten algunas reglas.

Según lo que vimos en lo presentado por Altafulla, se trata de un espacio con b4rr0tes, pequeño y hasta con una cama para que los famosos reflexionen el tiempo que sea necesario.

Es así como, desde ya, los fans de la casa más famosa de Colombia están emocionados con todo lo que va a suceder, además de tener altas las expectativas por la calidad de famosos que estarán esta temporada, pues están los nombres de personas polémicas como Valentino, Johana Fadul, Marilyn Oquendo, Sara Uribe o Manuela Gómez.