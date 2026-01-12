Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón y Karina García darán sus ácidas opiniones en ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?

Las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, Yina Calderón y Karina García, regresan al reality, pero ahora con un análisis especial.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Yina Calderón y Karina García estarán dando sus opiniones en ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia?
Yina Calderón y Karina García estarán en ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia?

Este lunes festivo 12 de enero del 2026 a las 8:00 p.m. se estrena en Colombia uno de los realities más polémicos de todo el país desde hace dos años: La casa de los famosos Colombia, en su tercera temporada.

¿Cuál es el nuevo programa de análisis que llega en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia?

En esta oportunidad, el público al que tanto le gusta este formato en el que se pone a prueba la convivencia de los famosos, no solo podrá disfrutar de las ocurrencias de Carla y Marcelo en las Galas, y de los comentarios picantes de Karen y Vicky en el After; sino que también tendrán a la mano un análisis un poco más profesional de parte de expertos en realities: Roberto Vélaquez y Néstor Parra, en el nuevo programa digital ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?

Roberto y Néstor dirigirán el programa ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos?
Roberto y Néstor dirigirán el programa ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos? | Foto del Canal RCN

Se trata de un formato que se transmitirá simultáneamente con la Gala a través de la App y YouTube del Canal RCN. Además, en este día de estreno, el 12 de enero, Roberto y Néstor tienen invitadas muy especiales con quienes analizarán y brindarán sus opiniones sobre la llegada de los más de 20 famosos a la casa y sus reacciones iniciales con sus compañeros.

Se trata de dos de las participantes más polémicas y famosas que dejó la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia: Yina Calderón y Karina García, de quienes sabemos, sobre todo con Yina, que no les tiembla la lengua para brindar sus juicios más ácidos. Además, con Karina, tenemos aseguradas las risas con sus ‘karinadas’, como ella misma llama a sus ocurrencias impulsivas.

¿Cómo fue el paso de Yina Calderón y Karina García por La casa de los famosos Colombia?

El paso de Yina y Karina por la casa estuvo marcado por una relación que pasó rápidamente de la cercanía al conflicto abierto. Aunque iniciaron el reality con una amistad visible, las diferencias en su forma de jugar provocaron una ruptura pública cuando Yina afirmó que Karina solo pensaba en su propio beneficio y la nominó, desencadenando fuertes discusiones frente a cámaras.

La tensión escaló con acusaciones, campañas interrumpidas y comentarios polémicos que generaron rechazo en redes y críticas del público. Finalmente, Karina fue eliminada, y su salida consolidó esta rivalidad como uno de los conflictos más comentados de la temporada, convirtiendo su enfrentamiento en un eje del programa.

Karina García
Karina García participó en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia | Foto de Buen día, Colombia.
