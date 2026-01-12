Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026?

Al fin se abrirán las puertas de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, en un gala que promete poner a temblar a los televidentes.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia 2026.
Así puede ver el estreno de La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.

La espera al fin terminó, pues tal y como se anunció, hoy se abrirán las puertas de La casa de los famosos Colombia 2026 y seremos testigos de una temporada que promete dar mucho de qué hablar a los millones de seguidores del formato que han estado expectantes por lo que se viene.

Artículos relacionados

¿Cuándo y a qué hora se entrena La casa de los famosos Colombia 2026?

Para quienes se preguntan cuándo y a qué hora pueden ver el gran estreno de La casa de los famosos Colombia, lo primero que deben saber, es que a partir de las 8:00 p.m. iniciará la gala con Carla Giraldoy Marcelo Cezán, quienes le darán la bienvenida a los participantes a la que será su casa en los próximos meses.

Artículos relacionados

Por su puesto, el estreno podrá ser visto a través de la señal en vivo a las 8 de la noche y también por medio de la App del Canal RCN en donde además de disfrutar de la trasmisión, tendrán acceso directo y completamente gratis a las cámaras que permitirán ver a los famosos 24/7.

Artículos relacionados

¿Por dónde ver el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026?

En total, son 7 cámaras, 6 completamente independientes y una principal, que se encuentran instaladas en los siguientes lugares de la casa más famosa del país, desde donde podrán ser vistos sus famosos favoritos en los diferentes espacios, estos son:

  • Dos habitaciones: calma y tormenta
  • Baños
  • Beauty
  • Sala
  • Gimnasio
  • Cocina
  • Cámara principal

¿Por dónde ver '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia?'?

Cabe señalar que en esta tercera temporada, estarán Roberto Velázquez y Néstor Parra, quienes realizarán un análisis en vivo durante la gala, además de contar con invitados especiales que nutrirán la conversación en redes sociales.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia 2026.
¿Por dónde ver el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026? Foto | Canal RCN.

El programa a cargo de Parra y Velázquez, podrá ser visto a través de la App del Canal y YouTube de Canal RCN, en donde por su puesto, los seguidores del reality de convivencia podrán unirse al debate.

Por ahora, todo está listo para la apertura de las puertas de La casa de los famosos Colombia 2026, en una edición que cuenta con personalidades.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán en La casa de los famosos Colombia 2026.
Esta es la hora de estreno de La casa de los famosos Colombia 2026. Foto | Canal RCN.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Video: Así pasa el luto el cantante Jhon Alex Castaño por muerte de Yeison Jiménez. Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño se mostró llorando y rompió su abstinencia por muerte de Yeison Jiménez

El cantante de música popular, Jhon Alex Castaño, reveló lo afectado que está con la muerte de su amigo, Yeison Jiménez, e incluso rompió con una promesa.

Yeison Jiménez en Buen día Colombia. Yeison Jiménez

Hermano de Yeison Jiménez compartió desgarradora confesión tras su fallecimiento: "nos faltaron 4 días"

Alejandro Jiménez, hermano de Yeison Jiménez, rompió el silencio en las últimas horas tras el trágico fallecimiento del cantante.

Hija de Yeison Jiménez aparece en video y conmueve Yeison Jiménez

Hija de Yeison Jiménez habla por primera vez en video tras la muerte del artista: “fue un hombre bueno”

Thaliana, la hija de 7 años de Yeison Jiménez apareció en video por primera vez tras la muerte de su padre y conmovió con sus palabras.

Lo más superlike

Yina Calderón y Karina García estarán dando sus opiniones en ¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia? La abuela La casa de los famosos Colombia

Yina Calderón y Karina García darán sus ácidas opiniones en ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?

Las exparticipantes de La casa de los famosos Colombia en su segunda temporada, Yina Calderón y Karina García, regresan al reality, pero ahora con un análisis especial.

Yeison Jiménez confesó que había trabajado tanto que no alcanzó a disfrutar los frutos de su éxito. Yeison Jiménez

Esto fue lo que Yeison Jiménez no alcanzó a disfrutar fuera del escenario

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito Talento nacional

Cantante de música popular sufre accidente horas después de reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas