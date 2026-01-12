¿Cuándo, dónde y a qué hora ver el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026?

La espera al fin terminó, pues tal y como se anunció, hoy se abrirán las puertas de La casa de los famosos Colombia 2026 y seremos testigos de una temporada que promete dar mucho de qué hablar a los millones de seguidores del formato que han estado expectantes por lo que se viene.

¿Cuándo y a qué hora se entrena La casa de los famosos Colombia 2026?

Para quienes se preguntan cuándo y a qué hora pueden ver el gran estreno de La casa de los famosos Colombia, lo primero que deben saber, es que a partir de las 8:00 p.m. iniciará la gala con Carla Giraldoy Marcelo Cezán, quienes le darán la bienvenida a los participantes a la que será su casa en los próximos meses.

Por su puesto, el estreno podrá ser visto a través de la señal en vivo a las 8 de la noche y también por medio de la App del Canal RCN en donde además de disfrutar de la trasmisión, tendrán acceso directo y completamente gratis a las cámaras que permitirán ver a los famosos 24/7.

¿Por dónde ver el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026?

En total, son 7 cámaras, 6 completamente independientes y una principal, que se encuentran instaladas en los siguientes lugares de la casa más famosa del país, desde donde podrán ser vistos sus famosos favoritos en los diferentes espacios, estos son:

Dos habitaciones: calma y tormenta

Baños

Beauty

Sala

Gimnasio

Cocina

Cámara principal

¿Por dónde ver '¿Qué hay pa' dañar en La casa de los famosos Colombia?'?

Cabe señalar que en esta tercera temporada, estarán Roberto Velázquez y Néstor Parra, quienes realizarán un análisis en vivo durante la gala, además de contar con invitados especiales que nutrirán la conversación en redes sociales.

¿Por dónde ver el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026? Foto | Canal RCN.

El programa a cargo de Parra y Velázquez, podrá ser visto a través de la App del Canal y YouTube de Canal RCN, en donde por su puesto, los seguidores del reality de convivencia podrán unirse al debate.

Por ahora, todo está listo para la apertura de las puertas de La casa de los famosos Colombia 2026, en una edición que cuenta con personalidades.