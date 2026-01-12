Valentino Lázaro descarta una tregua con Johana Fadul en La casa de los famosos Colombia 2026

Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Estamos a tan solo minutos de ver cómo se abren, por tercera vez, las puertas de La casa de los famosos Colombia para vivir una temporada de este reality de la que se tiene muchas expectativas. Valentino Lázaro, el polémico influencer y bailarín colombiano, es uno de los participantes, así como la reconocida actriz Johana Fadul.

¿Por qué Valentino y Johana Fadul, participantes de La casa de los famosos Colombia, no se llevan bien?

Justamente estos dos famosos parece que han tenido algunos roces que se han demostrado tanto en redes sociales como en varias entrevistas en medios de comunicación. Johana Fadul se mostró abiertamente crítica con la entrada de Valentino a la casa y, en declaraciones que rápidamente circularon en medios y redes, afirmó que el influencer era “un cero a la izquierda”, dejando claro que no le agradaba y marcando una postura frontal desde los primeros días de convivencia.

Más allá de los comentarios dentro de la casa, el choque también se ha alimentado de la imagen mediática previa de Valentino, conocido por sus opiniones sin filtro y controversias públicas, lo que ha influido en la percepción que otros participantes tienen de él.

¿Por qué Valentino Lázaro no haría una tregua con Johana Fadul?

Lo anterior ha convertido su relación con Johana en uno de los focos de tensión más comentados del arranque de la temporada, al representar el choque entre perfiles opuestos: el personaje polémico de redes y la actriz reconocida de la televisión. Medios y seguidores coinciden en que este enfrentamiento apunta a ser uno de los ejes del reality.

Así pues, en un en vivo realizado en la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN, le preguntaron a Valentino si haría una tregua con la actriz y su respuesta fue tajantemente negativa y, además, dio sus razones:

“Vemos el mundo muy distinto y siento que primero tendría que sacarse su ego y su soberbia antes de yo intentar ser amigo de ella o ella de mí. Me imagino que ella piensa lo mismo de mí” expresó el famoso colombiano.

Además, Valentino demostró que no confía mucho en los conflictos que algunos de sus compañeros han expresado tener entre ellos, pues considera que es show y que solo se revelarán las verdades dentro de la casa.

