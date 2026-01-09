Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así se despidió Valentino del mundo exterior: “No fue eterno, fue infinito para mí”

Valentino Lázaro confirmó su participación en La casa de los famosos Colombia 3 y se despidió con emotivas palabras de Tamoenvivo.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Así fue la emotiva despedida de Valentino Lázaro en Dimeloking.
Así fue la emotiva despedida de Valentino Lázaro en Dimeloking. Foto Canal RCN

Valentino Lázaro confirmó oficialmente que hará parte del reality, aceptando el reto de desconectarse por completo del mundo exterior para convivir con otras figuras públicas bajo la mirada constante de las cámaras.

Sin embargo, más allá del anuncio, lo que realmente conmovió a sus seguidores fue la forma en la que decidió despedirse de uno de los espacios más importantes de su vida reciente, el podcast Tamoenvivo de Dimeloking.

¿Por qué Valentino Lázaro decidió dar este paso?

El ingreso a La casa de los famosos Colombia representa para Valentino un nuevo desafío personal y profesional, según expresó, aceptar esta invitación no fue una decisión ligera, pero sí una oportunidad que sintió que debía asumir.

Valentino Lázaro, influencer y bailarín colombiano
Valentino Lázaro ha recibido el apoyo de varios usuarios tras su confirmación para La casa de los famosos Colombia 3. (Foto: Canal RCN)

Valentino dejó claro que este proyecto llega en un momento clave de su vida, como una forma de crecimiento y exploración personal, para él, entrar a la casa significa enfrentarse a sus propios límites, mostrar facetas que pocos conocen y permitir que el público vea quién es más allá del debate y la polémica que suele rodearlo en el mundo digital.

¿Cómo fue la despedida de Valentino Lázaro del podcast Tamoenvivo?

Lejos de una salida silenciosa, Valentino eligió despedirse con palabras sinceras que tocaron a todos en el set.

Agradeció el espacio que le permitió crecer, equivocarse, aprender y, sobre todo, sentirse acompañado. Reconoció que Tamoenvivo se convirtió en una familia, un lugar donde encontró apoyo incluso en momentos en los que no se sentía bien anímicamente.

“Hay cosas que quisiéramos que fueran eternas, pero esto fue infinito para mí”, expresó.

 

Con evidente emoción, dejando claro que su paso por el podcast marcó un antes y un después en su carrera, también confesó que ese espacio lo empujó a enfrentarse al mundo digital cuando no siempre tenía fuerzas para hacerlo, algo que hoy valora profundamente.

¿Qué reacciones dejó el anuncio de Valentino Lázaro entre sus compañeros?

El anuncio tomó por sorpresa a todo el equipo, incluyendo a Yaya Muñoz, quien ya vivió la experiencia del reality en una temporada anterior.

 

Desde su experiencia, ella le ofreció co

¿Cómo se reveló la participación de Valentino Lázaro en el reality?
Valentino Lázaro, será participante de La casa de los famosos 3 / (Foto del Canal RCN)

nsejos, ánimo y respaldo, destacando la importancia de mantener la autenticidad dentro de La casa, la salida de Valentino no se vivió como una ruptura, sino como una despedida necesaria para abrirle paso a una nueva etapa.

Con el respaldo de su equipo y el cariño de quienes lo han acompañado, el creador de contenido se encamina a escribir un nuevo capítulo, esta vez dentro de La casa de los famosos Colombia, donde cada palabra, reacción y silencio quedará al descubierto.

