Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Johanna Fadul se mostró emocionada a pocos días del estreno de La casa de los famosos

La actriz Johanna Fadul hará parte de los participantes que ingresarán a la tercera temporada de La casa de los famosos.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Johanna Fadul se sincera y revela cómo se siente antes de entrar a La casa de los famosos
Johanna Fadul se sincera y revela cómo se siente antes de entrar a La casa de los famosos. (Foto Canal RCN).

Johanna Fadul se pronunció a través de sus redes sociales durante la tarde de este viernes para compartir con sus seguidores la mezcla de emociones que hoy la invaden. La actriz ingresará a La casa de los famosos Colombia el próximo lunes 12 de enero, junto a otros participantes que competirán por ser el último en salir de la afamada casa y apagar sus luces.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Johanna Fadul previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Johanna Fadul mencionó que tenía una mezcla de emociones que no alcanzaba a asimilar, pues el ingreso a La casa de los famosos Colombia estaba a pocas horas de ser real.

Johanna Fadul reaccionó a su participación en La casa de los famosos Colombia
Johanna Fadul se mostró emocionada al ver el anuncio de su confirmación. (Foto Canal RCN)

“Estoy como con todas mis emociones a flor de piel: los nervios, el susto, la felicidad, las ganas de entrar, la incertidumbre, la ansiedad, todo”, comentó.

Artículos relacionados

La actriz también se refirió a las polémicas que ya comienzan a generar tensiones entre los participantes que ingresarán a la novela de la vida en vivo de la que hará parte y que posiblemente tendrá que enfrentar una vez ingrese al lugar, pues ya tiene una pequeña rivalidad con algunas de las personalidades con las que convivirá en las próximas semanas.

“No hemos entrado y ya hay un millón de polémicas acá afuera por cosas y entrevistas que le hacen a uno y uno responde, pero la verdad eso no vale”, agregó.

¿Qué verán los televidentes de Johanna Fadul dentro de La casa de los famosos Colombia?

Además de esto, la actriz mencionó que dentro de sus planes está el divertirse y vivir la experiencia al máximo, más allá de generar polémica. Sin embargo, fue clara en mencionar que todo se irá desarrollando de acuerdo con lo que pase dentro de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Así mismo, les pidió a sus seguidores que mientras ella trabajaba dentro del reality, la siguieran queriendo en la vida real.

“Vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bueno (…) Todo se va a desarrollar adentro. Espero todo el apoyo de ustedes; yo trabajo adentro y la gente que me quiera aquí afuera”

Johanna Fadul estará en La casa de los famosos Colombia 2026
Johanna Fadul estará en La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yina Calderón pone fin a rumores y habla de Juan David Tejada Yina Calderón

Yina Calderón rompió el silencio sobre su relación con el agropecuario: “me gusta”

Yina Calderón destapó la verdad sobre su cercanía con el Agropecuario y dejó claro qué es lo que en verdad siente por él.

El tierno video de la hija de Epa Colombia Epa Colombia

Hija de Epa Colombia se llevó elogios tras protagonizar baile viral: “¿En qué momento creció tanto?”

Karol Samantha conmovió al mostrar a la pequeña Daphne, generando reacciones y mensajes para Epa Colombia.

Cintia Cossio muestra su viaje junto a Jhoan López. Cintia Cossio

Cintia Cossio mostró románticas imágenes con Jhoan López que reflejan su gran momento: "Te amo, mi amor"

Cintia Cossio compartió en redes sociales su viaje con Jhoan López, mostrando el gran momento que vive su relación.

Lo más superlike

Alejandro Estrada revela lo que piensa de Yina Calderón Alejandro Estrada

Alejandro Estrada rompe el silencio y habla de Yina Calderón: esto piensa de ella

Alejandro Estrada antes de su ingreso a La casa de los famosos se pronuncia sobre Yina Calderón y deja clara su verdadera opinión.

Exjugador de fútbol muere repentinamente a los 30 años. Talento internacional

Luto en el deporte: exjugador de fútbol fallece a los 30 años durante un partido de baloncesto

Britney Spears, cantante de pop estadounidense Britney Spears

¿Britney Spears vuelve a los escenarios?, esto dijo La Princesa del Pop

El alcohol no solo afecta el hígado: también daña la memoria y la capacidad de crear recuerdos. Salud

Beber alcohol podría borrar los recuerdos, esto advierten expertos sobre su impacto cerebral

Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo Talento internacional

Presentadora de televisión sufre aparatoso accidente en vivo | VIDEO