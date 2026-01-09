Johanna Fadul se mostró emocionada a pocos días del estreno de La casa de los famosos

Johanna Fadul se pronunció a través de sus redes sociales durante la tarde de este viernes para compartir con sus seguidores la mezcla de emociones que hoy la invaden. La actriz ingresará a La casa de los famosos Colombia el próximo lunes 12 de enero, junto a otros participantes que competirán por ser el último en salir de la afamada casa y apagar sus luces.

¿Qué dijo Johanna Fadul previo a su ingreso a La casa de los famosos Colombia?

Con un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Johanna Fadul mencionó que tenía una mezcla de emociones que no alcanzaba a asimilar, pues el ingreso a La casa de los famosos Colombia estaba a pocas horas de ser real.

Johanna Fadul se mostró emocionada al ver el anuncio de su confirmación. (Foto Canal RCN)

“Estoy como con todas mis emociones a flor de piel: los nervios, el susto, la felicidad, las ganas de entrar, la incertidumbre, la ansiedad, todo”, comentó.

La actriz también se refirió a las polémicas que ya comienzan a generar tensiones entre los participantes que ingresarán a la novela de la vida en vivo de la que hará parte y que posiblemente tendrá que enfrentar una vez ingrese al lugar, pues ya tiene una pequeña rivalidad con algunas de las personalidades con las que convivirá en las próximas semanas.

“No hemos entrado y ya hay un millón de polémicas acá afuera por cosas y entrevistas que le hacen a uno y uno responde, pero la verdad eso no vale”, agregó.

¿Qué verán los televidentes de Johanna Fadul dentro de La casa de los famosos Colombia?

Además de esto, la actriz mencionó que dentro de sus planes está el divertirse y vivir la experiencia al máximo, más allá de generar polémica. Sin embargo, fue clara en mencionar que todo se irá desarrollando de acuerdo con lo que pase dentro de La casa de los famosos Colombia.

Así mismo, les pidió a sus seguidores que mientras ella trabajaba dentro del reality, la siguieran queriendo en la vida real.

“Vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a pasarla bueno (…) Todo se va a desarrollar adentro. Espero todo el apoyo de ustedes; yo trabajo adentro y la gente que me quiera aquí afuera”