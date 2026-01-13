Expulsión, inmunidad y demás poderes de La casa de los famosos Colombia: ¿Quiénes los obtuvieron?

Empezó la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia y vino con muchos cambios tanto físicamente con los cambios de la casa como en las dinámicas que van a intensificar la convivencia.

La primera actividad que vivieron los famosos con la guía de Carla y Marcelo, por ejemplo, tenía que ver con el azar y cómo éste determinaría los 8 famosos que iban a terminar con poderes, incluyendo a la líder. El juego trataba de ubicarse bajo unos globos (uno para cada famoso) y luego estallarlo para ver qué determinaba la suerte para cada uno.

¿Cuáles son los poderes que aparecieron en esta nueva dinámica de la casa y quiénes se los quedaron?

1. Poder de la división territorial: se trata de definir, bajo sus términos y criterio, cómo estarán divididos los famosos por habitaciones: tormenta y calma. El poder se lo ganó Valentino Lázaro y en ese mismo capítulo tuvo que tomar la decisión, por lo que es probable que, desde ya, se empiecen a arman equipos o grupos en el reality.

2. El poder de nominación se lo ganó Johanna Fadul y no tiene mucha ciencia, simplemente puede enviar a algún compañero a la placa de nominados.

3. Poder de ubicación estratégica: se lo ganó el puertorriqueño Jay Torres y anula parcialmente el poder de Valentino, pues él mismo decidió en qué habitación ubicarse.

4. Poder de veto de nominación: se trata de impedir que uno de los compañeros nomine, vetarlo de este “derecho” que tienen cada semana en la competencia. Se lo ganó Eidevin López.

5. Poder de la inmunidad: se trata de no poder ser nominado por ningún medio y se lo ganó Maiker Smith.

¿Cuáles son los poderes más peligrosos en esta dinámica?

6. Poder de la nominación asesina: Renzo Meneses se ganó este poder y se trata de enviar a un compañero a la placa de nominación sin posibilidad de ser salvado el sábado, por lo que debe, sí o sí, ir a votaciones de eliminación el domingo. Renzo lo usó en este mismo capítulo y envió a la placa a Nicolás Arrieta.

7. Poder de expulsión: este es tal vez el poder más temido por los famosos, pues, como su nombre lo indica, les da la posibilidad de expulsar a uno de sus compañeros. Lo tiene Tebi Bernal.

8. Poder de intercambio: este poder no estaba en los globos que mencionamos anteriormente, sino en la caja de pandora que está en la habitación del líder, por lo que es Alexa quien tiene la posibilidad de sacar a alguien de la placa de nominación y meter, en su lugar, a alguien más.