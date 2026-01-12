Valentino Lázaro usó su poder y así distribuyó los cuartos 'Calma' y 'Tormenta' en La casa de los famosos
Las puertas de La casa de los famosos Colombia 2026 al fin se abrieron y con ello, una nueva temporada que promete dar mucho de qué hablar e incluso superar a las dos primeras ediciones, pues hay muchas expectativas puestas en cada uno de los participantes que fueron confirmados para esta tercera temporada.
Tras su ingreso oficial por la puerta de la casa más famosa del país, los habitantes se mostraron emocionados por lo que se viene de aquí en adelante, y no solo eso, también por conocer cada una de los espacios con los que cuenta la que será su casa a lo largo de estas semanas.
¿Cuáles son los integrantes del cuarto 'tormenta' en La casa de los famosos Colombia 2026?
Una de las sorpresas de la muchas que trae esta nueva temporada, es el nombre de las habitaciones en las que estarán dividas los participantes, es decir, la habitación 'Tormenta' y 'Calma'.
Dicho esto, a continuación te presentamos los nombres de los famosos que quedaron en cada uno de los cuartos:
- Mariana Zapata
- Eidevin López
- Manuela Gómez
- Marcela Reyes
- Lorena Altamirano
- Tebi Bernal
- Yuli Ruiz
- Renzo Meneses
- Juanse Laverde
- Alejandro Estrada
- Alexa Torrez
- Luisa Cortina
¿Quiénes quedaron en el cuarto 'calma' de La casa de los famosos Colombia 2026?
Respecto a los habitantes que quedaron en la habitación 'Calma' de La casa de los famosos Colombia, Valentino Lázaro eligió que quedaran de la siguiente manera.
- Sofía Jaramillo
- Nicolás Arrieta
- Beba
- Jay Torres
- Valentino Lázaro
- Johanna Fadul
- Campanita
- Maiker Smith
- Juanda Caribe
- Juan Palau
- Sara Uribe
- Marilyn Patiño
Definidas las respectivas habitaciones en las que dormirán los famosos, por ahora queda esperar qué sorpresas que traerá el juego, pues todo está listo para que la competencia inicie y pase lo que tenga que pasar.
¿Quién fue el encargado de distribuir a los habitantes en sus habitaciones en La casa de los famosos Colombia 2026?
Tras obtener el poder de la división territorial, Valentino Lázaro fue el participante encargado de elegir estratégicamente a los participantes de cada una de las habitaciones y, que, por consiguiente, se convierten en los dos grupos que de ahora en adelante empiezan a competir.
Junto a Valentino, otros participantes también obtuvieron importantes poderes con los que, muy seguramente cambiarán el rumbo del juego.