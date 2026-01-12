Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ya están abiertas las primeras votaciones para nominar en La casa de los famosos Colombia 2026

Los fans de La casa de los famosos Colombia ya pueden empezar a votar por su famoso favorito en la página oficial del programa para salvarlo de ser nominado.

Las primeras votaciones de La casa de los famosos Colombia ya están abiertas. Salva a tu famoso favorito.

Este lunes festivo 12 de enero se vivió en la televisión colombiana el gran estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, la cual muchos consideran que va a dar mucho de qué hablar en este 2026.

¿Cuál es la importancia de las votaciones en La casa de los famosos Colombia?

Este formato, recordemos, no solo genera emociones por las alianzas, amistades y hasta romances que se puedan generar; sino también por los conflictos y bandos que se den, por lo que muchas veces los fandoms y las votaciones son el papel más importante del programa, pues determina qué equipo es el más fuerte y, por ende, el que puede durar más tiempo.

¿Qué famosos están en riesgo de ser nominados por el público en La casa de los famosos Colombia?

En este primer capítulo, se abrieron las votaciones para que los internautas y televidentes voten, desde ya, por su famoso favorito y eviten que quede nominado por el público. Las únicas personas que no están en la lista de votación son: Alexa Torrex, por ser la líder de la semana, determinada por un juego de azar; Maiker Smith, por ser el ganador del poder de la inmunidad; y Nicolás Arrieta, por ser nominado por Renzo, quien ganó el poder de la nominación as3s1n@.

Tebi Bernal posando a la cámara.
Tebi Bernal obtuvo importante poder en La casa de los famosos Colombia 2026. Foto | Canal RCN.

Así pues, si alguno de los siguientes famosos es tu favorito en la competencia, deberías ingresar a lacasadelosfamososcolombia.com para votar por él o ella e impedir que vaya a la placa de nominación:

Tebi Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Yuly Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Oquendo, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau, Juanda Caribe, Sara Uribe, Mariana Zapata, Sofía Jaramillo, Valentino Lázaro y Marcela Reyes.

Muy pronto conoceremos la placa final de nominados y se abrirán nuevamente las votaciones, pero para salvar al famoso favorito de ser eliminado.

Mientras tanto, no podemos perdernos de todas las actividades que El Jefe les tiene preparadas a los famosos y las dinámicas que se puedan dar en la competencia como las alianzas y rivalidades que, además, al final también podrán ayudarnos a decidir a quién apoyar el resto de la competencia. Empezó el juego y el público también hace parte activa de éste.

Valentino Lázaro posando a la cámara.
Valentino Lázaro tomó decisiones importantes en La casa de los famosos Colombia. Foto | Canal RCN.
