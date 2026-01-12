Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Marcela Reyes y Valentino Lázaro protagonizan primer desacuerdo en La casa de los famosos Colombia 3

La llegada de Marcela Reyes como habitante sorpresa de La casa de los famosos Colombia generó tanto por su misterioso ingreso, sino también por la reacción de Valentino que generó un rifirrafe.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Marcela Reyes y Valentino protagonizan la primera pelea en La casa de los famosos Colombia 2026.
Marcela Reyes y Valentino protagonizan la primera pelea en La casa de los famosos Colombia.

Durante el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, este lunes festivo 12 de enero, una habitante sorpresa ingresó luego de que todos sus compañeros ya estaban dentro de la casa. Se trata de Marcela Reyes, quien tiene, como otros varios participantes, una leve rivalidad con el polémico influencer y bailarín Valentino Lázaro.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Marcela Reyes que pudo haber ofendido a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Al ingresar a la casa, de una manera llamativa porque todos los famosos estaban en la sala cuando El Jefe la anunció y, además, ingresó con una brillante capa negra que la cubría; Marcela trató de saludar a todos sus compañeros y se presentó, diciendo que aceptó el reto de la casa para demostrar verdaderamente la persona que es y para que dejen de hablar las ‘lenguas malintencionadas’ sin fundamento.

Al hacer esa mención y mirar a Valentino, parece que el influencer se sintió aludido y, de inmediato, con tono retador, le preguntó a la famosa si lo mira porque tiene algo que decirle. Ella no se dejó de los comentarios y los respondió de inmediato insinuando que Valentino solo genera conflictos para tener visibilidad, pues le pregunta si desde tan temprano del reality quiere rating.

Marcela Reyes llega como sorpresa a La casa de los famosos Colombia 2026.
Marcela Reyes llega a La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN

¿Cómo terminó la discusión de Marcela Reyes con Valentino en La casa de los famosos Colombia?

Él le sigue preguntando a Marcela si tiene algo que decirle y ella le confiesa que le parece que él es un colgado y él parece ofenderse con esa palabra, pues le dice que él al menos se cuelga de las polémicas de la farándula y de sus amigos famosos y no lo hace como ella que, según él, se cuelga de la religión para limpiar su imagen.

Reyes finaliza la discusión, diciéndole a Lázaro que él se cree muy grande, pero que es más grande Dios a lo que él termina con un “Amén” y los dos se callan.

Artículos relacionados

 

Esta sería la primera de varias p3l3as que seguramente va a haber en esta temporada de La casa de los famosos Colombia, pues sabemos que hay muchas personalidades antagónicas y fuertes, así como desacuerdos que vienen incluso desde el pasado y el exterior, y que seguramente se solucionarán o empeorarán con esta tensa convivencia.

Valentino Lázaro descarta por completo una tregua con Johana Fadul en La casa de los famosos Colombia.
Valentino Lázaro descarta por completo una tregua con Johana Fadul.
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás Arrieta y Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Renzo Meneses usó la 'Nominación as3sin@' y envió a la placa a Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta se convirtió en el primer participante de La casa de los famosos Colombia en estar en la placa de nominados.

Las primeras votaciones de La casa de los famosos Colombia ya están abiertas. Salva a tu famoso favorito de ser nominado por el público. La casa de los famosos

Ya están abiertas las primeras votaciones para nominar en La casa de los famosos Colombia 2026

Los fans de La casa de los famosos Colombia ya pueden empezar a votar por su famoso favorito en la página oficial del programa para salvarlo de ser nominado.

Valentino Lázaro posando a la cámara. La casa de los famosos

Valentino Lázaro usó su poder y así distribuyó los cuartos 'Calma' y 'Tormenta' en La casa de los famosos

Tras obtener el poder de la división territorial, Valentino Lázaro fue el encargado de elegir a los integrantes de cada habitación.

Lo más superlike

Tebi Bernal posando a la cámara. La casa de los famosos

Tebi Bernal obtuvo el poder de expulsión en La casa de los famosos Colombia: ¿a quién sacará?

Tebi Barnal obtuvo un importante poder que cambiará por completo el rumbo del juego y pondrá a temblar la casa.

Yeison Jiménez confesó que había trabajado tanto que no alcanzó a disfrutar los frutos de su éxito. Yeison Jiménez

Esto fue lo que Yeison Jiménez no alcanzó a disfrutar fuera del escenario

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito Talento nacional

Cantante de música popular sufre accidente horas después de reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas