Marcela Reyes y Valentino Lázaro protagonizan primer desacuerdo en La casa de los famosos Colombia 3

Durante el estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, este lunes festivo 12 de enero, una habitante sorpresa ingresó luego de que todos sus compañeros ya estaban dentro de la casa. Se trata de Marcela Reyes, quien tiene, como otros varios participantes, una leve rivalidad con el polémico influencer y bailarín Valentino Lázaro.

¿Qué dijo Marcela Reyes que pudo haber ofendido a Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia?

Al ingresar a la casa, de una manera llamativa porque todos los famosos estaban en la sala cuando El Jefe la anunció y, además, ingresó con una brillante capa negra que la cubría; Marcela trató de saludar a todos sus compañeros y se presentó, diciendo que aceptó el reto de la casa para demostrar verdaderamente la persona que es y para que dejen de hablar las ‘lenguas malintencionadas’ sin fundamento.

Al hacer esa mención y mirar a Valentino, parece que el influencer se sintió aludido y, de inmediato, con tono retador, le preguntó a la famosa si lo mira porque tiene algo que decirle. Ella no se dejó de los comentarios y los respondió de inmediato insinuando que Valentino solo genera conflictos para tener visibilidad, pues le pregunta si desde tan temprano del reality quiere rating.

Marcela Reyes llega a La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN

¿Cómo terminó la discusión de Marcela Reyes con Valentino en La casa de los famosos Colombia?

Él le sigue preguntando a Marcela si tiene algo que decirle y ella le confiesa que le parece que él es un colgado y él parece ofenderse con esa palabra, pues le dice que él al menos se cuelga de las polémicas de la farándula y de sus amigos famosos y no lo hace como ella que, según él, se cuelga de la religión para limpiar su imagen.

Reyes finaliza la discusión, diciéndole a Lázaro que él se cree muy grande, pero que es más grande Dios a lo que él termina con un “Amén” y los dos se callan.

Esta sería la primera de varias p3l3as que seguramente va a haber en esta temporada de La casa de los famosos Colombia, pues sabemos que hay muchas personalidades antagónicas y fuertes, así como desacuerdos que vienen incluso desde el pasado y el exterior, y que seguramente se solucionarán o empeorarán con esta tensa convivencia.