Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Marcela Reyes es la habitante sorpresa confirmada de La casa de los famosos Colombia

Cuando ya los fans de La casa de los famosos Colombia pensaban que los participantes para esta temporada estaban completos, El Jefe los sorprende y revela a Marcela Reyes como la nueva habitante.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Marcela Reyes llega como sorpresa a La casa de los famosos Colombia 2026.
Marcela Reyes llega a La casa de los famosos Colombia 2026.

Ahora son 24 los famosos confirmados para esta temporada de la telenovela de la vida real, el reality más polémico del país: La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

Aunque en la tarde de este lunes festivo 12 de enero, horas antes de que se abrieran las puertas de la casa, los seguidores del reality estaban convencidos de que serían solo 23 los habitantes confirmados, El Jefe, como siempre, les dio una sorpresa con la participante número 24: la polémica DJ de guaracha colombiana, Marcela Reyes.

¿Quién es y qué hace Marcela Reyes, nueva participante de La casa de los famosos Colombia?

Marcela Reyes es una DJ, empresaria e influencer colombiana conocida como La Reina de la Guaracha. Se dio a conocer por su estilo de música electrónica bailable y, con el paso de los años, se consolidó como una de las figuras más visibles del género en Colombia.

Su carrera la ha llevado a presentarse en eventos masivos, colaborar con artistas reconocidos y construir una fuerte presencia digital, con una comunidad de seguidores que la convirtió en un rostro habitual de la farándula y el entretenimiento nacional.

Marcela Reyes
A Marcela Reyes la suelen cuestionar sobre sus amistades | Foto del Canal RCN.

Además de la música, Marcela ha desarrollado un perfil empresarial. Ha impulsado diferentes proyectos comerciales aprovechando su alcance en redes sociales, especialmente en áreas de belleza, bienestar y estilo de vida.

En lo personal, es madre de un hijo llamado Valentino y ha vivido relaciones que han sido ampliamente expuestas en medios. Su vida ha estado marcada por polémicas y momentos difíciles que la mantuvieron en el foco público, especialmente tras la muerte de su expareja B-King. Este episodio reforzó su presencia en la conversación mediática y la convirtió en una de las figuras más comentadas de la farándula reciente.

¿Cómo fue la llegada de Marcela Reyes?

El misterio sobre si habría o no una participante más para esta temporada estuvo presente hasta el final del primer capítulo del reality que se transmitió desde las 8:00 p.m. de este lunes 12 de enero.

Artículos relacionados

Marcela, luciendo un vestido brillante y extravagante, muy acorde con su personalidad; ingresó a la casa con una capa que la cubría y pisando fuerte con muchas expectativas de lo que pueda pasar con sus compañeros. Luego de revelarse al resto de famosos, trató de saludarlos a todos y presentarse.

Marcela Reyes se sincera y anuncia varios cambios estéticos para cerrar el año
Marcela Reyes se sincera y anuncia varios cambios estéticos para cerrar el año. (Foto Canal RCN).
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Nicolás Arrieta y Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Renzo Meneses usó la 'Nominación as3sin@' y envió a la placa a Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta se convirtió en el primer participante de La casa de los famosos Colombia en estar en la placa de nominados.

Las primeras votaciones de La casa de los famosos Colombia ya están abiertas. Salva a tu famoso favorito de ser nominado por el público. La casa de los famosos

Ya están abiertas las primeras votaciones para nominar en La casa de los famosos Colombia 2026

Los fans de La casa de los famosos Colombia ya pueden empezar a votar por su famoso favorito en la página oficial del programa para salvarlo de ser nominado.

Valentino Lázaro posando a la cámara. La casa de los famosos

Valentino Lázaro usó su poder y así distribuyó los cuartos 'Calma' y 'Tormenta' en La casa de los famosos

Tras obtener el poder de la división territorial, Valentino Lázaro fue el encargado de elegir a los integrantes de cada habitación.

Lo más superlike

Tebi Bernal posando a la cámara. La casa de los famosos

Tebi Bernal obtuvo el poder de expulsión en La casa de los famosos Colombia: ¿a quién sacará?

Tebi Barnal obtuvo un importante poder que cambiará por completo el rumbo del juego y pondrá a temblar la casa.

Yeison Jiménez confesó que había trabajado tanto que no alcanzó a disfrutar los frutos de su éxito. Yeison Jiménez

Esto fue lo que Yeison Jiménez no alcanzó a disfrutar fuera del escenario

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito Talento nacional

Cantante de música popular sufre accidente horas después de reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas