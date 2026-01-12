Marcela Reyes es la habitante sorpresa confirmada de La casa de los famosos Colombia

Ahora son 24 los famosos confirmados para esta temporada de la telenovela de la vida real, el reality más polémico del país: La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados La abuela La casa de los famosos Colombia Valentino Lázaro descarta una tregua con Johana Fadul en La casa de los famosos Colombia 2026

Aunque en la tarde de este lunes festivo 12 de enero, horas antes de que se abrieran las puertas de la casa, los seguidores del reality estaban convencidos de que serían solo 23 los habitantes confirmados, El Jefe, como siempre, les dio una sorpresa con la participante número 24: la polémica DJ de guaracha colombiana, Marcela Reyes.

¿Quién es y qué hace Marcela Reyes, nueva participante de La casa de los famosos Colombia?

Marcela Reyes es una DJ, empresaria e influencer colombiana conocida como La Reina de la Guaracha. Se dio a conocer por su estilo de música electrónica bailable y, con el paso de los años, se consolidó como una de las figuras más visibles del género en Colombia.

Su carrera la ha llevado a presentarse en eventos masivos, colaborar con artistas reconocidos y construir una fuerte presencia digital, con una comunidad de seguidores que la convirtió en un rostro habitual de la farándula y el entretenimiento nacional.

A Marcela Reyes la suelen cuestionar sobre sus amistades | Foto del Canal RCN.

Además de la música, Marcela ha desarrollado un perfil empresarial. Ha impulsado diferentes proyectos comerciales aprovechando su alcance en redes sociales, especialmente en áreas de belleza, bienestar y estilo de vida.

En lo personal, es madre de un hijo llamado Valentino y ha vivido relaciones que han sido ampliamente expuestas en medios. Su vida ha estado marcada por polémicas y momentos difíciles que la mantuvieron en el foco público, especialmente tras la muerte de su expareja B-King. Este episodio reforzó su presencia en la conversación mediática y la convirtió en una de las figuras más comentadas de la farándula reciente.

¿Cómo fue la llegada de Marcela Reyes?

El misterio sobre si habría o no una participante más para esta temporada estuvo presente hasta el final del primer capítulo del reality que se transmitió desde las 8:00 p.m. de este lunes 12 de enero.

Artículos relacionados La abuela La casa de los famosos Colombia Yina Calderón y Karina García darán sus ácidas opiniones en ¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?

Marcela, luciendo un vestido brillante y extravagante, muy acorde con su personalidad; ingresó a la casa con una capa que la cubría y pisando fuerte con muchas expectativas de lo que pueda pasar con sus compañeros. Luego de revelarse al resto de famosos, trató de saludarlos a todos y presentarse.