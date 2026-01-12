Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Tebi Bernal obtuvo el poder de expulsión en La casa de los famosos Colombia: ¿a quién sacará?

Tebi Barnal obtuvo un importante poder que cambiará por completo el rumbo del juego y pondrá a temblar la casa.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Tebi Bernal posando a la cámara.
Tebi Bernal obtuvo importante poder en La casa de los famosos Colombia 2026. Foto | Canal RCN.

Este 12 de enero, se abrieron las puertas de La casa de los famosos Colombia, en una nueva temporada que promete no solo dar mucho de qué hablar, sino incluso superar a las dos temporadas anteriores del reality de convivencia.

Artículos relacionados

¿En qué consisten los nuevos poderes de La casa de los famosos Colombia 2026?

Tal y como lo anunciaron Carla Giraldo y Marcelo Cezán, en esta tercera temporada los poderes serán protagonistas, pues en este primer capítulo, uno a uno los participantes descubrieron si contaron con la suerte de llevarse un poder para empezar a jugar con toda.

Artículos relacionados

Sin duda, uno de los poderes que más impacto generó entre los nuevos habitantes de la casa, fue el de expulsión, una ventaja que logró obtener Tebi Bernal, quien, según lo explicaron Carla y Marcelo, le permitirá dejar a uno de sus compañeros por fuera de la competencia.

Artículos relacionados

¿En qué consiste el poder de expulsión que obtuvo Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Con esta poderosa ventaja que logró el antioqueño, el juego podría cambiar por completo, pues se trata nada más y nada menos que de la gran posibilidad de que alguno de los habitantes de la casa salga antes de cumplirse la primera semana de competencia.

Junto a Bernal, varios famosos también obtuvieron importantes poderes que pondrán a temblar la convivencia, por eso, a continuación te contamos quiénes obtuvieron su propio poder.

  • Valentino Lázaro: poder de la división territorial.
  • Johanna Fadul: poder de nominación.
  • Jay Torres: Poder de ubicación estratégica.
  • Eidevin López: Poder del veto de nominación.
  • Maiker Smith: poder de inmunidad
  • Renzo Torres: Poder de nominación as3sina

Además de cada uno de los poderes que los participantes obtuvo, es importante mencionar que la cucuteña Alexa Torrez, logró convertirse en la primera líder de la semana y, por supuesto, de la temporada.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Yeison Jiménez durante presentación en Miami. Yeison Jiménez

Medicina Legal confirmó la identificación de los cuerpos de Yeison Jiménez y su mánager

Instituto Nacional de Medicina Legal dio a conocer que continúa con las labores correspondientes para la entrega de los demás cuerpos.

Valentino Lázaro descarta por completo una tregua con Johana Fadul en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Valentino Lázaro descarta una tregua con Johana Fadul en La casa de los famosos Colombia 2026

Al influencer Valentino Lázaro, quien estará en La casa de los famosos Colombia 2026, le preguntaron si haría una tregua con Johana Fadul y su respuesta dio mucho de qué hablar.

Yeison Jiménez en el escenario de Megaland. Yeison Jiménez

Esta es la millonaria fortuna que dejó Yeison Jiménez tras su fallecimiento

En vida, el cantante Yeison Jiménez se dedicó a trabajar en otras fuentes de ingreso que dejan un millonario patrimonio a su familia.

Lo más superlike

Nicolás Arrieta y Renzo Meneses en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Renzo Meneses usó la 'Nominación as3sin@' y envió a la placa a Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta se convirtió en el primer participante de La casa de los famosos Colombia en estar en la placa de nominados.

Yeison Jiménez confesó que había trabajado tanto que no alcanzó a disfrutar los frutos de su éxito. Yeison Jiménez

Esto fue lo que Yeison Jiménez no alcanzó a disfrutar fuera del escenario

Alejandro Fernández

Alejandro Fernández fue hospitalizado de urgencia e intervenido quirúrgicamente: esto se sabe

Sebastián Ayala sufre un accidente de tránsito Talento nacional

Cantante de música popular sufre accidente horas después de reaccionar a la muerte de Yeison Jiménez

Por estos hábitos Yeferson Cossio habría presentado problemas en el corazón Yeferson Cossio

¿Por qué Yeferson Cossio presentó fallas en su corazón?, aquí te contamos cómo prevenirlas