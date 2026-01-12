Este 12 de enero, se abrieron las puertas de La casa de los famosos Colombia, en una nueva temporada que promete no solo dar mucho de qué hablar, sino incluso superar a las dos temporadas anteriores del reality de convivencia.

¿En qué consisten los nuevos poderes de La casa de los famosos Colombia 2026?

Tal y como lo anunciaron Carla Giraldo y Marcelo Cezán, en esta tercera temporada los poderes serán protagonistas, pues en este primer capítulo, uno a uno los participantes descubrieron si contaron con la suerte de llevarse un poder para empezar a jugar con toda.

Sin duda, uno de los poderes que más impacto generó entre los nuevos habitantes de la casa, fue el de expulsión, una ventaja que logró obtener Tebi Bernal, quien, según lo explicaron Carla y Marcelo, le permitirá dejar a uno de sus compañeros por fuera de la competencia.

¿En qué consiste el poder de expulsión que obtuvo Tebi Bernal en La casa de los famosos Colombia?

Con esta poderosa ventaja que logró el antioqueño, el juego podría cambiar por completo, pues se trata nada más y nada menos que de la gran posibilidad de que alguno de los habitantes de la casa salga antes de cumplirse la primera semana de competencia.

Junto a Bernal, varios famosos también obtuvieron importantes poderes que pondrán a temblar la convivencia, por eso, a continuación te contamos quiénes obtuvieron su propio poder.

Valentino Lázaro: poder de la división territorial.

poder de la división territorial. Johanna Fadul: poder de nominación.

poder de nominación. Jay Torres: Poder de ubicación estratégica.

Poder de ubicación estratégica. Eidevin López : Poder del veto de nominación.

: Poder del veto de nominación. Maiker Smith: poder de inmunidad

poder de inmunidad Renzo Torres: Poder de nominación as3sina

Además de cada uno de los poderes que los participantes obtuvo, es importante mencionar que la cucuteña Alexa Torrez, logró convertirse en la primera líder de la semana y, por supuesto, de la temporada.