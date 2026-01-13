Marcela Reyes rompe el silencio tras su discusión con Valentino en La casa: “estaba temblando”

La casa de los famosos Colombia 3 abrió sus puertas a los participantes y, desde su inicio, ya está dando de qué hablar. Marcela Reyes se pronunció tras la discusión que tuvo con Valentino Lázaro, y así fue la reacción de Sara Uribe.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Captan el fantasma de Yeison Jiménez en el lugar de su accidente

¿Qué pasó entre Valentino Lázaro y Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia 3?

En la noche del lunes 12 de enero se llevó a cabo el estreno oficial de La casa de los famosos Colombia 3, emisión en la que se vivió la primera discusión entre dos de sus participantes.

Durante el estreno, los concursantes fueron presentados uno a uno. Sin embargo, al final apareció la última habitante, quien sorprendió a más de uno: se trataba de la DJ Marcela Reyes. Su ingreso generó sorpresa, aunque para algunos no fue bien recibido.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Video de cámara de seguridad muestra el momento exacto del trágico accidente donde murió Yeison Jiménez

Cuando comenzó a retirarse los accesorios de la cabeza, Valentino Lázaro aseguró reconocerla como la DJ, lo que llevó a Marcela a expresar que su participación en el reality buscaba mostrar quién es realmente, dejando atrás los malos comentarios y las apariencias.

Marcela Reyes se pronunció tras discusión con Valentino en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata del creador de contenido, quien le dijo frente a todos que, si tenía algo que decirle, lo hiciera directamente, ya que mientras hablaba lo estaba mirando a él.

El intercambio generó un rifirrafe entre ambos. No obstante, después de lo ocurrido, Marcela Reyes conversó con algunos participantes, entre ellos Sara Uribe, sobre lo sucedido.

Marcela Reyes se pronunció tras discusión con Valentino en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

¿Qué dijo Sara Uribe sobre la discusión entre Marcela Reyes y Valentino Lázaro?

Marcela confesó que en ese momento “estaba temblando”, al recordar cómo vivió la situación durante su ingreso.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio desata críticas por su comentario tras la tragedia de Yeison Jiménez

Sara Uribe recreó cómo inició todo y comentó que “todos decían que mujerón”. Luego le preguntó: “¿Y usted lo miró?”, en referencia a Valentino Lázaro, a lo que Marcela respondió afirmativamente. Ante esto, Sara concluyó: “Esa entrada fue triunfal”, entre risas tras el episodio.

Sara Uribe continuó: “Yo, en mi casa de espectadora, me muero de la risa al ver eso”, dijo entre risas, mientras Marcela Reyes continuaba explicando sus palabras. Por su parte, la DJ aseguró: “Él se pega de lo que es boom”.