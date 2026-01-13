Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcela Reyes rompe el silencio tras su discusión con Valentino en La casa: “estaba temblando”

Tras el rifirrafe, Marcela habló con Sara y reveló cómo vivió el tenso momento con Valentino en La casa de los famosos.

Así reaccionó Sara Uribe a la discusión entre Marcela Reyes y Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia 3
Marcela Reyes se pronunció tras discusión con Valentino en La casa de los famosos. (Fotos: Canal RCN)

La casa de los famosos Colombia 3 abrió sus puertas a los participantes y, desde su inicio, ya está dando de qué hablar. Marcela Reyes se pronunció tras la discusión que tuvo con Valentino Lázaro, y así fue la reacción de Sara Uribe.

¿Qué pasó entre Valentino Lázaro y Marcela Reyes en La casa de los famosos Colombia 3?

En la noche del lunes 12 de enero se llevó a cabo el estreno oficial de La casa de los famosos Colombia 3, emisión en la que se vivió la primera discusión entre dos de sus participantes.

Durante el estreno, los concursantes fueron presentados uno a uno. Sin embargo, al final apareció la última habitante, quien sorprendió a más de uno: se trataba de la DJ Marcela Reyes. Su ingreso generó sorpresa, aunque para algunos no fue bien recibido.

Cuando comenzó a retirarse los accesorios de la cabeza, Valentino Lázaro aseguró reconocerla como la DJ, lo que llevó a Marcela a expresar que su participación en el reality buscaba mostrar quién es realmente, dejando atrás los malos comentarios y las apariencias.

Estas declaraciones provocaron una reacción inmediata del creador de contenido, quien le dijo frente a todos que, si tenía algo que decirle, lo hiciera directamente, ya que mientras hablaba lo estaba mirando a él.

El intercambio generó un rifirrafe entre ambos. No obstante, después de lo ocurrido, Marcela Reyes conversó con algunos participantes, entre ellos Sara Uribe, sobre lo sucedido.

¿Qué dijo Sara Uribe sobre la discusión entre Marcela Reyes y Valentino Lázaro?

Marcela confesó que en ese momento “estaba temblando”, al recordar cómo vivió la situación durante su ingreso.

Sara Uribe recreó cómo inició todo y comentó que “todos decían que mujerón”. Luego le preguntó: “¿Y usted lo miró?”, en referencia a Valentino Lázaro, a lo que Marcela respondió afirmativamente. Ante esto, Sara concluyó: “Esa entrada fue triunfal”, entre risas tras el episodio.

Sara Uribe continuó: “Yo, en mi casa de espectadora, me muero de la risa al ver eso”, dijo entre risas, mientras Marcela Reyes continuaba explicando sus palabras. Por su parte, la DJ aseguró: “Él se pega de lo que es boom”.

