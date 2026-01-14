Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón vuelve a La casa de los famosos Colombia, ¿por qué?

La casa de los famosos Colombia 2026 revolucionará esta noche con la llegada de Yina Calderón, ¿qué hará en la competencia?

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Yina Calderón regresará a La casa de los famosos Colombia
Yina Calderón entra de nuevo a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

El pasado lunes 12 de enero, inició la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia , la cual, dio mucho de qué hablar en su primer capítulo, pues con solo el ingreso de los participantes a la competencia, las redes se revolucionaron.

En la primera noche en la casa más famosa, los habitantes ganaron ventajas, pero también, responsabilidades que determinarán el juego en los primeros días de la competencia.

Los famosos están viviendo con algo de calma estas primeras horas del reality, sin saber lo que vendrá, pues habrá una personalidad polémica que volverá a la casa.

¿Yina Calderón será otra vez participante de La casa de los famosos Colombia?

En horas de la mañana de este miércoles 14 de enero, los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia 2026 están con la expectativa al ver la reacción de los participantes de esta tercera temporada, porque no se imaginan que serán juzgados.

Y es que serán señalados nada más y nada menos que por Yina Calderón, exparticipante de la segunda temporada del reality, quien no deja de dar de qué hablar.

Yina Calderón vuelve a La casa de los famosos y promete revolucionarlo todo
Yina Calderón regresará a La casa de los famosos Colombia. (Foto: Canal RCN)

Precisamente, la polémica famosa volverá a la casa para imponer su juicio y sin participar, revolucionará la competencia.

¿Cuáles han sido las reacciones de los televidentes ante el ingreso de Yina Calderón en La casa de los famosos?

Sorpresivamente, los televidentes y seguidores de La casa de los famosos Colombia están emocionados por volver a ver a Yina Calderón dentro del reality, pues se sabe que ella no dudará en ponerle sazón a la convivencia.

Yina Calderón revolucionará La casa de los famosos
Yina Calderón vuelve a La casa de los famosos y promete revolucionarlo todo. (Foto: Canal RCN)

Entre los comentarios que más han destacado en las redes sociales, está que “esta noche no se perderán el capítulo” y comentarios como que “por fin” se prenderá la casa, ya que Yina no titubeará para deciles las verdades a los participantes.

Así mismo, se espera que la jueza Calderón llegue a lanzar sus juicios sin piedad y que no se calle nada, por lo menos, que hable por los televidentes y comunique lo que a muchos les gustaría decir.

