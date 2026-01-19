Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Tatuaje gigante le pasó factura a Yina Calderón y terminó con recaída de salud

Yina Calderón preocupó a sus seguidores al revelar una recaída de salud luego de tatuarse toda la espalda.

Yina Calderón preocupó a sus seguidores tras recaída de salud por tatuaje gigante. (Foto Canal RCN | Freepik).

La polémica influenciadora Yina Calderón preocupó a sus cientos de seguidores al compartir una nueva actualización sobre el gigantesco tatuaje que decidió hacerse en toda la espalda, pues confesó que, tras varias horas de avance, sufrió una recaída de salud.

¿Qué tatuaje se realizó Yina Calderón en la espalda?

Yina Calderón se sometió a una sesión en la que cinco tatuadores realizaron una pieza gráfica en toda su espalda. La influenciadora estuvo horas en una camilla mientras los profesionales avanzaban por secciones para culminar el diseño de la polémica mujer con completo éxito.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025 - Mujer tatuadora.
Yina Calderón se tatuó la espalda: así quedó. Foto | Canal RCN - Freepik.

La empresaria optó por realizarse un diseño bastante llamativo que se complementa perfectamente con los trazos que tiene en su cuello y pecho, logrando una pieza gráfica unificada que combina a la perfección.

Sin embargo, este no es el diseño final, pues la influenciadora explicó que aún faltaba tatuar sus gl*teos para que la pieza quede completamente finalizada.

“Bueno, amanecimos súper bien, la espalda me quedó una ch*mba, faltan los gl*teos mañana, pero se ve increíble, les va a encantar”, mencionó.

¿Qué percance de salud tuvo Yina Calderón tras tatuarse toda la espalda?

En medio de su actualización, Yina Calderón confesó que el proceso fue bastante doloroso, por lo que decidió tomarse un par de días de descanso para permitir que sus músculos y su piel se recuperaran del impacto de la aguja.

Además, reveló que cuenta con el cuidado de una enfermera para que todo salga bien, ya que en las últimas horas presentó algo de fiebre como consecuencia del procedimiento.

“Obviamente me estoy recuperando, dolió mucho, pero bueno, tengo enfermera. Hoy me ha dado un poquito de fiebre...”

Vale la pena destacar que, según expertos, este síntoma es completamente normal, ya que el sistema inmune reacciona a la herida y a la tinta. Eso sí, si permanece durante un tiempo prolongado o aumenta, podría deberse a una infección, por lo que es importante seguir los cuidados y recomendaciones indicados por el tatuador.

Por lo pronto, la creadora de contenido continúa recuperándose en casa para poder seguir con el diseño de su tatuaje.

Yina Calderón sorprende al contar dónde continuará su nuevo tatuaje
El nuevo tatuaje de Yina Calderón no termina en la espalda y genera polémica. (Foto: Canal RCN)
