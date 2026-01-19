Productor de Yeison Jiménez reveló la canción que lanzará tras su muerte: así suena

En la tarde del 19 de enero, Georgy Parra, productor musical, rompió su silencio y decidió hablar sobre los proyectos que le quedaron pendientes con Yeison Jiménez y la canción de él que saldrá próximamente.

¿Cuál es la canción que lanzarán de Yeison Jiménez tras su muerte?

La muerte de Yeison Jiménez no para de generar conmoción entre sus seguidores, quienes han estado indagándoles a las personas cercanas a él sobre diferentes aspectos, uno de ellos las canciones que le quedaron pendiente al artista por lanzar.

Georgy Parra, productor musical del manizaleño hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram en donde hablo de este aspecto, revelando que tenían una canción para lanzar en diciembre, la cual no pudo salir y otra que al parecer lanzaría en las próximas semanas.

El productor reveló que desde el año pasado venía trabajando en un proyecto llamado GPS, el cual reunía a varios artistas de diferentes géneros, siendo Yeison el primero con el que había grabado.

Yeison fue el primer artista con el que grabé el proyecto y algo bonito es que primero, la composición es mía y es una canción que a él le encantaba impresionante.

Esta canción según palabras de Parra le encantaba demasiado a Yeison, tanto que aunque había sido pensada para hacer una colaboración con otro artista, el manizaleño le había pedido que se la dejara solo a él, cancelando los planes del remix con otro colega.

Resulta que ese tema yo lo propuse para que fuera un feat entre él y otro artista. Había mucha fe en la canción, pero Yeison me dice que quería esa canción para él solo.

¿Cómo suena la canción que lanzarán de Yeison Jiménez tras su muerte?

Georgy Parra reveló que aunque Yeison alcanzó a dejar grabada la canción, no alcanzó a grabar el video oficial de la misma, por lo que está pensando en un video tipo tributo.

No alcanzamos a hacerle el video, pero estamos analizando la manera de hacerle un video emotivo.

Otra curiosidad que reveló Georgy fue que Yeison era insistente con él en que lanzaran pronto esa canción, pero él le respondía que la quería lanzar en un momento especial.

Siempre me decía, cuándo vamos a lanzar esa canción y yo siempre le decía que la quería lanzar en un momento especial.

Por eso, tras 10 días de su partida llegó a la conclusión que es el momento de darle ese regalo a Yeison y a su fanaticada y estaría pensando en lanzar esta canción en los próximos días.

La fanaticada quiere es escucharlo a él. Quería ponerles un pedacito para culminar esto.

El productor de Yeison Jiménez en medio de su transmisión en vivo quiso adelantarles a sus seguidores una parte de la canción en donde se escucha parte de la letra.

Dime que sí, y esta noche perderemos el control a punto de licor, dime que sí.

¿Cuándo sale la canción "GPS" de Yeison Jiménez?

Georgy Parra confesó que sentía que este era el momento de darles este detalle a la fanaticada de Yeison Jiménez y más porque muchos quería oírlo.

Es un bonito momento y se lo merecen. Si de alguna forma él me ofreció este regalo tan bonito, por qué no sacarlo próximamente para que la gente lo tenga y lo disfrute, obviamente respetando su memoria.

Sin embargo, hasta el momento no reveló la fecha exacta en la que lanzará esta canción, pero sí adelantó que será pronto, por lo que no se descarta que pueda salir antes de su homenaje en el estadio El Campín el próximo 31 de enero.