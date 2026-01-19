Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La canción que Yeison Jiménez quería lanzar en diciembre y no logró publicar: "Quedó muy bravo"

El productor musical de Yeison Jiménez reveló la canción que el artista tenía planeado lanzar en diciembre y la razón por la que no se pudo.

Juan David Velásquez
Yeison Jiménez iba a lanzar canción en diciembre
Yeison Jiménez tenía planeado lanzar canción en diciembre. (Fotos Canal RCN y Freepik)

La muerte del cantante Yeison Jiménez no para de generar conmoción y preguntas entre sus fanáticos y una de las más frecuentes es qué pasará con la música que tenía grabada el artista de Manzanares.

¿Cuál es la canción que Yeison Jiménez iba a lanzar en diciembre?

El productor musical de Yeison Jiménez, Georgy Parra, se refirió a uno de los últimos proyectos musicales del artista y explicó el motivo por el que el cantante habría terminado molesto antes de su fallecimiento.

Según contó, Yeison Jiménez quería lanzar una canción llamada "La reina de la mentira", la cual tenía planeado lanzar en diciembre en plena época de fiestas y celebración.

La próxima canción que se iba a lanzar si no estoy mal era La reina de la mentira, estábamos justo en medio de esa canción.

Sin embargo, aunque la orden de Yeison era clara hubo algunos retrasos al parecer e imprevistos con el lanzamiento de la canción por lo que se tuvo que postergar su estreno, algo que al parecer molestó bastante al artista.

La canción de Yeison Jiménez que saldrá
Productor de Yeison Jiménez lanzará canción. (Fotos Canal RCN y Freepik)

¿Por qué "La reina de la mentira" era tan especial para Yeison Jiménez?

El productor de Yeison aseguró que el artista le tenía una fe especial en ese lanzamiento, ya que representaba un regreso a un sonido más popular y agropecuario, un estilo con el que el cantante quería volver a sus orígenes.

Él tenía una fe en esa canción porque era volver a lo popular agropecuario, él quería lanzarla en diciembre y quedó muy bravo porque no alcanzamos a lanzarla en diciembre.

Georgy contó que, el cantante se fue con ese sin sabor a la tumba, ya que presentía que sería todo un 'palo' musical y que sus fanáticos la disfrutarían tanto como él.

¿Cuándo sacarán la música que Yeison Jiménez dejó grabada?

El productor de Yeison Jiménez también en sus declaraciones aseguró que, hasta el momento todas las canciones 'nuevas' que estaban sonando en internet del manizaleño eran producto de inteligencia artificial.

No hay ninguna canción que esté rondando oficial de Yeison.

Sin embargo, Georgy Parra reveló que está planeando lanzar una canción que él le compuso a Yeison Jiménez de un proyecto conocido llamado GPS, la cual podría sacar a la luz antes de su homenaje en El Campín el próximo 31 de enero.

El último deseo de Yeison Jiménez que hoy une a sus amigos y colegas
El sueño de Yeison Jiménez que sus amigos decidieron cumplir tras su muerte. (Foto: Canal RCN)
