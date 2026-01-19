Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Aida Victoria Merlano derrite con tierno video junto a su hijo Emiliano: “Ya no se parece a él”

Aida Victoria enterneció al mostrar un tierno momento con su hijo y desató comentarios sobre su parecido con ella.

El tierno video de Aida Victoria Merlano jugando con Emiliano
Aida Victoria Merlano conquista con emotivo momento junto a Emiliano. (Foto: Canal RCN)

Aida Victoria Merlano enterneció a sus seguidores al compartir en redes sociales un tierno momento junto a su pequeño hijo Emiliano, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.

¿Qué mostró Aida Victoria Merlano sobre el pequeño Emiliano?

La creadora de contenido, quien suele ser muy activa en redes sociales, lo ha sido aún más desde el nacimiento de su hijo Emiliano en julio de 2024.

Desde entonces, el pequeño no solo se ha ganado el corazón de los internautas por su ternura, sino también por los momentos cotidianos que su madre suele compartir.

En esta ocasión, Aida sorprendió al publicar un video en el que se le ve jugando con su hijo entre carcajadas. En las imágenes, la influencer carga a Emiliano sobre sus hombros mientras interactúa con él de manera divertida.

El tierno momento no pasó desapercibido y rápidamente llamó la atención de los internautas, quienes no tardaron en elogiar al bebé.

Para acompañar el video, Aida Victoria escribió: “Él me ama así, loquita”.

Como era de esperarse, los comentarios no se hicieron esperar, especialmente aquellos relacionados con el parecido del bebé, un tema recurrente cada vez que la creadora de contenido comparte imágenes de Emiliano.

¿A quién se parece Emiliano, el hijo de Aida Victoria Merlano?

Y es que, cuando se reveló por primera vez el rostro del bebé, muchos internautas comentaron que su físico era muy parecido al de su papá, Juan David Tejada, expareja de la barranquillera, con quien ha tenido varios inconvenientes expuestos públicamente.

Lo cierto es que, con el paso del tiempo, la opinión de los internautas ha cambiado y ahora aseguran que, con el crecimiento del bebé, quien ya tiene siete meses, su parecido es cada vez mayor con Aida Victoria Merlano.

Todo comenzó cuando Aida Victoria Merlano compartió hace unos días un video del pequeño sentado en una silla, luciendo un traje azul y una gorra café. Aunque la intención era resaltar su outfit, los comentarios se desataron por el notable parecido del bebé con ella.

“Ya no se parece a él 🥰, ahora más a ella”, escribieron algunos de sus seguidores.

