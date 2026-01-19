Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Así le rindieron homenaje a Yeison Jiménez en su pueblo natal

Le rinden sentido homenaje a Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas que conmueve a sus fanáticos.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Yeison Jiménez en el pueblo natal
Homenaje a Yeison Jiménez en Manzanares/AFP: Rodrigo Varela

El cantante Yeison Jiménez recibió un sentido homenaje en su pueblo natal luego de su lamentable fallecimiento tras haber sufrido un trágico accidente aéreo.

Artículos relacionados

¿Qué homenaje le realizaron a Yeison Jiménez en su pueblo natal?

El artista era oriundo de Manzanares, Caldas, lugar que siempre trataba de resaltar en cada uno de sus conciertos y entrevistas, pues agradecía bastante su lugar de origen, donde aprendió varias de sus costumbres y de donde se inspiró para la mayoría de sus canciones.

Homenaje de yeison jimenez a su pueblo natal

Su hermana Lina Jiménez, compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, un video en el que mostró cómo la mayoría en su pueblo se congregaron en la plaza principal del lugar, toods vestidos de color blanco y despidieron al artista; además de reconocer todas las labores sociales que hizo para su pueblo como dar empleo y casas a los más necesitados.

Por su parte, otra de sus hermanas, también enseñó la caravana que le decidieron hacer con motos, carros y caballos por las calles del pueblo dándole su último adiós al cantante, que tanto quieren.

"Hermano tu pueblo de te ama, ahí es donde se ve que hiciste las cosas muy bien", escribió.


Tras las publicaciones, varios fanáticos del artista detallaron lo mucho que les sigue doliendo la partida de caldense y señalaron que todo el amor que ha recibido a nivel nacional se lo merece.

Artículos relacionados

¿No terminan los homenajes para Yeison Jiménez?

Los fanáticos del cantante Yeison Jiménez podrán rendirle un homenaje como él quería en el Estadio Namasio El Campín el próximo 31 de enero, donde la familia y el equipo de trabajo del cantante decidieron honrar su memoria como él quería y es llenando su segundo Campín.

homenaje a yeison jimenez en manzanares

El concierto estaba programado para el 28 de marzo, pero en lugar de cancelarse tras su repentina muerte, sus allegados optaron por rendirle homenaje y que sus fanáticos no pierdan las entradas, las cuales les sirve para dicha fecha.

Artículos relacionados

Por ahora, han destacado que el concierto contará con los músicos de Yeison Jiménez y habrán artistas invitados como lo había planeado el cantante.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

blessd sera papa Blessd

Blessd reveló que será papá; lo confirmó con emotiva foto

El artista Blessd confirmó los rumores de embarazo de su novia Manuela con una amorosa publicación.

La canción de Yeison Jiménez que saldrá Yeison Jiménez

Productor de Yeison Jiménez reveló la canción que lanzará tras su muerte: así suena

Georgy Parra, productor musical de Yeison Jiménez reveló parte de "GPS", la canción que sacará tras su muerte: "A él le encantaba".

Tras los comentarios de sus seguidores, Jhon Alex Castaño explicó por qué no apareció en el homenaje a Yeison Jiménez. Aquí te contamos qué pasó. Jhon Alex Castaño

Jhon Alex Castaño aclara por qué no apareció en el homenaje a Yeison Jiménez

Jhon Alex Castaño respondió a sus seguidores y explicó la razón de su ausencia en el videoclip homenaje a Yeison Jiménez.

Lo más superlike

Así reaccionó Yina Calderón tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd Yina Calderón

Yina Calderón se proclama “adivina” tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd

Yina Calderón reaccionó con humor al embarazo de la novia de Blessd y recordó que ya lo había anticipado.

Alexa Torrex y Juanse Laverde aclararon algunas diferencias que vivieron en el pasado en La casa de los famosos Colombia. La casa de los famosos

Alexa Torrex y Juanse Laverde aclararon algunas diferencias del pasado: ¿qué se dijeron?

¡Luto en la moda! Falleció uno de los máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en la moda! Falleció uno de sus máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos