Así le rindieron homenaje a Yeison Jiménez en su pueblo natal

El cantante Yeison Jiménez recibió un sentido homenaje en su pueblo natal luego de su lamentable fallecimiento tras haber sufrido un trágico accidente aéreo.

¿Qué homenaje le realizaron a Yeison Jiménez en su pueblo natal?

El artista era oriundo de Manzanares, Caldas, lugar que siempre trataba de resaltar en cada uno de sus conciertos y entrevistas, pues agradecía bastante su lugar de origen, donde aprendió varias de sus costumbres y de donde se inspiró para la mayoría de sus canciones.

Su hermana Lina Jiménez, compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, un video en el que mostró cómo la mayoría en su pueblo se congregaron en la plaza principal del lugar, toods vestidos de color blanco y despidieron al artista; además de reconocer todas las labores sociales que hizo para su pueblo como dar empleo y casas a los más necesitados.

Por su parte, otra de sus hermanas, también enseñó la caravana que le decidieron hacer con motos, carros y caballos por las calles del pueblo dándole su último adiós al cantante, que tanto quieren.

"Hermano tu pueblo de te ama, ahí es donde se ve que hiciste las cosas muy bien", escribió.



Tras las publicaciones, varios fanáticos del artista detallaron lo mucho que les sigue doliendo la partida de caldense y señalaron que todo el amor que ha recibido a nivel nacional se lo merece.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte y estremece al revelar foto

¿No terminan los homenajes para Yeison Jiménez?

Los fanáticos del cantante Yeison Jiménez podrán rendirle un homenaje como él quería en el Estadio Namasio El Campín el próximo 31 de enero, donde la familia y el equipo de trabajo del cantante decidieron honrar su memoria como él quería y es llenando su segundo Campín.

El concierto estaba programado para el 28 de marzo, pero en lugar de cancelarse tras su repentina muerte, sus allegados optaron por rendirle homenaje y que sus fanáticos no pierdan las entradas, las cuales les sirve para dicha fecha.

Artículos relacionados Nicolás Arrieta Sancionan a Nicolás Arrieta en La casa de los famosos por incumplir las reglas y así reaccionó

Por ahora, han destacado que el concierto contará con los músicos de Yeison Jiménez y habrán artistas invitados como lo había planeado el cantante.