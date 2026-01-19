Yailin, la más viral compartió la travesura que hizo su hija Cattleya: ¡se cortó el capul sola!
Yailin, la más viral compartió la travesura que hizo su hija Cattleya al experimentar con un nuevo look.
La reconocida dominicana cantante Yailin, la más viral, divirtió a sus cientos de seguidores al compartir una travesura inesperada: su hija Cattleya encontró unas tijeras y su curiosidad terminó en un nuevo corte de cabello.
¿Cuál fue el corte de cabello con el que sorprendió Cattleya a Yailin, la más viral?
A través de un video compartido por medio de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Yailín, la más viral enseñó el nuevo corte de cabello que su hija Cattleya de tan solo tres años de edad se había hecho tras encontrar unas tijeras.
La artista grabó a la menor mientras le expresaba que estaba molesta por lo que había hecho, pues ahora no podría peinarla bien, debido a que se había cortado gran parte del cabello delantero.
“Mamá está enojada contigo, mira lo que tú te hiciste en la cabeza, no se te puede hacer ni un moño”, menciona Yailin mientras graba a la menor, quien permanece en completa calma y desconcertada por lo sucedido.
El video rápidamente se volvió viral, y los internautas no tardaron en reaccionar con comentarios entre divertidos y sorprendidos, compartiendo memes y mensajes sobre la travesura de la pequeña.
comentarios como: “¡No puedo parar de reír!”, “Esa niña es toda una locura” y “Cuidado con las tijeras, Yailín”, fueron algunos de los que destacaron en redes.
¿Qué edad tiene Cattleya, la hija de Yailin, la más viral?
Cattleya, hija de Yailin, la más viral, y de Anuel AA, nació el 11 de marzo de 2023, cuando la pareja aún estaba junta. La menor, que actualmente vive con la cantante, cumplirá 3 años en 2026. Tras la ruptura con Anuel AA, Yailin se ha hecho cargo de Cattleya, mientras que el artista inició una nueva relación con Laury Saavedra.
Pese a su separación con el artista, Yailin se ha encargado de que Cattleya disfrute cada momento, mientras crece rodeada de cariño y cuidado, pese a la ausencia de su padre.