Beba se desahogó acerca de su difícil vínculo con Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?

En las últimas semanas, varios internautas se han conectado con todos los detalles que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el relity ya lleva una semana desde su lanzamiento y varias celebridades han compartido su método de juego dentro de la competencia, entablando alianzas, estrategias y dinámicas para mantenerse dentro.

Por su parte, dos de las celebridades que están dentro de la competencia, quienes son Yuli Ruíz y Beba de la Cruz, han presentado algunas diferencias, en especial, por las declaraciones que se hicieron durante la gala de nominados.

¿Cuál fue la razón por la que Yuli Ruíz y Beba de la Cruz han presentado diferencias en La casa de los famosos Colombia?

El pasado 18 de enero, se llevó a cabo el primer posicionamiento en La casa de los famosos Colombia, en el que varias celebridades compartieron sus posturas al respecto durante la primera semana en la convivencia.

Sin duda, uno de los momentos más polémicos que se presentaron dentro del posicionamiento fue cuando varios famosos le expresaron todas sus verdades a Yuli Ruíz. Entre las más destacadas estuvieron las palabras de Beba, quien dijo las siguientes palabras:

“Qué triste que tú creas que mereces el respeto sin ganarlo. No me interesa lo que hagas con tu vida, pero me toca presenciar esas actitudes indecentes y con poca gracia que te toca mostrar. Para estar acá te toca tener talento. Si consideras que tu talento es mostrar, creo que hay otras plataformas para hacer”, le dijo Beba a Yuli Ruíz.

¿Qué le respondió Yuli Ruíz a Beba de la Cruz durante el posicionamiento?

Desde luego, varias celebridades como Beba, Alexa Torrex y Juan Se Laverde aprovecharon la oportunidad para expresarle todas sus verdades a Yuli Ruíz, con quien ha presentado ciertas diferencias.

Así también, Yuli Ruíz le expresó a Beba y otras de las celebridades que le anunciaron sus diferencias, acerca de la seguridad que tiene en sí misma:

“Mi look no define nada. No estoy para agradarte a ti, sino que para agradar al público. Y lo de la sala, fue por un comentario que escuché. Igualmente, Yuli Ruíz es así”, agregó.

Entre tanto, Beba tuvo una conversación en la mañana de este lunes 19 de enero, acerca de las complicada relación que tiene ante algunos comportamientos de Yuli.