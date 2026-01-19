Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Beba se desahogó acerca de su difícil vínculo con Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?

Beba de la Cruz se desahogó acerca de la difícil relación que tiene con Yuli Ruíz, haciendo una inesperada confesión al respecto.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Beba se desahogó acerca de su difícil vínculo con Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?
¿Por qué Beba tiene diferencias con Yuli Ruíz? | Foto: Canal RCN

En las últimas semanas, varios internautas se han conectado con todos los detalles que se han presentado en la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Además, el relity ya lleva una semana desde su lanzamiento y varias celebridades han compartido su método de juego dentro de la competencia, entablando alianzas, estrategias y dinámicas para mantenerse dentro.

Por su parte, dos de las celebridades que están dentro de la competencia, quienes son Yuli Ruíz y Beba de la Cruz, han presentado algunas diferencias, en especial, por las declaraciones que se hicieron durante la gala de nominados.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la razón por la que Yuli Ruíz y Beba de la Cruz han presentado diferencias en La casa de los famosos Colombia?

El pasado 18 de enero, se llevó a cabo el primer posicionamiento en La casa de los famosos Colombia, en el que varias celebridades compartieron sus posturas al respecto durante la primera semana en la convivencia.

Beba se desahogó acerca de su difícil vínculo con Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?
Esto le dijo Beba a Yuli Ruíz. | Foto: Canal RCN

Sin duda, uno de los momentos más polémicos que se presentaron dentro del posicionamiento fue cuando varios famosos le expresaron todas sus verdades a Yuli Ruíz. Entre las más destacadas estuvieron las palabras de Beba, quien dijo las siguientes palabras:

“Qué triste que tú creas que mereces el respeto sin ganarlo. No me interesa lo que hagas con tu vida, pero me toca presenciar esas actitudes indecentes y con poca gracia que te toca mostrar. Para estar acá te toca tener talento. Si consideras que tu talento es mostrar, creo que hay otras plataformas para hacer”, le dijo Beba a Yuli Ruíz.

Artículos relacionados

¿Qué le respondió Yuli Ruíz a Beba de la Cruz durante el posicionamiento?

Desde luego, varias celebridades como Beba, Alexa Torrex y Juan Se Laverde aprovecharon la oportunidad para expresarle todas sus verdades a Yuli Ruíz, con quien ha presentado ciertas diferencias.

Así también, Yuli Ruíz le expresó a Beba y otras de las celebridades que le anunciaron sus diferencias, acerca de la seguridad que tiene en sí misma:

Artículos relacionados

“Mi look no define nada. No estoy para agradarte a ti, sino que para agradar al público. Y lo de la sala, fue por un comentario que escuché. Igualmente, Yuli Ruíz es así”, agregó.

Beba se desahogó acerca de su difícil vínculo con Yuli Ruíz en La casa de los famosos Colombia: ¿por qué?
¿Qué le dijo Yuli Ruíz a Beba en el posicionamiento? | Foto: Canal RCN

Entre tanto, Beba tuvo una conversación en la mañana de este lunes 19 de enero, acerca de las complicada relación que tiene ante algunos comportamientos de Yuli.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Yuli Ruiz habla en La casa de los famosos sobre su expareja La casa de los famosos

Yuli Ruiz conmueve en La casa de los famosos al hablar de la muerte de su exesposo: “súper hombre”

Yuli Ruiz habló del fallecimiento de su exesposo y de cómo esa relación marcó su vida y sus sueños.

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia Sara Uribe

Luisa Cortina se despachó contra Sara Uribe tras ser eliminada de La casa de los famosos Colombia

Luisa Cortina rompió el silencio acerca de algunas diferencias que presentó con Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia.

Este fue el famoso que arrasó en votos y lideró las votaciones en La casa de los famosos La casa de los famosos

¿Cuál participante obtuvo el mayor porcentaje de votos en La casa de los famosos?

Este fue el participante que obtuvo la mayor cantidad de votos positivos durante la primera semana de eliminación en La casa de los famosos.

Lo más superlike

Blessd

Blessd reveló que será papá; lo confirmó con emotiva foto

El artista Blessd confirmó los rumores de embarazo de su novia Manuela con una amorosa publicación.

El ‘Vinicius colombiano’ podría estar más cerca de su gran debut de lo que muchos imaginan. Influencers

El ‘Vinicius colombiano’ estaría cerca de debutar en el fútbol profesional

¡Luto en la moda! Falleció uno de los máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en la moda! Falleció uno de sus máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos