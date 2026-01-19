Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así luce Manuela, novia de Blessd, en su embarazo

La influenciadora Manuela, pareja de Blessd, ha presumido su embarazo con cautivadores bailes.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Blessd sera papa
Manuela QM luce su embarazo/AFP: Rodrigo Varela

El cantante Blessd y la influenciadora Manuela QM revelaron a sus millones de fanáticos que están a la espera de su primer hijo.

¿Cómo confirmaron Blessd y Manuela su embarazo?

El artista compartió a través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, una imagen junto a la creadora de contenido en la que enseñaron que serán padres por primera vez.
Las redes sociales se llenaron de reacciones entre los seguidores y colegas del cantante que los llenaron de felicitaciones por la noticia.

manuela embarazada

Entre ellos, reaccionaron Maluma, Westcol, Ryan Castro, Kris R y J Álvarez, que demostraron lo felices que están por la nueva etapa que vivirá el artista.

¿Cómo luce Manuela en su embarazo?

Desde hace semana se venía especulando sobre un posible embarazo de la influenciadora debido a que en sus últimos videos se le veía una notable pancita.

blessd espera un hijo

Sin embargo, pese a los rumores ella no se pronunciaba al respecto, pero ya sus fanáticos saben que dicha figura es por el estado actual en el que se encuentra.

En sus redes sociales se mostraba con ajustadas prend*s, pero también con ropa bastante ancha.
Luego de confirmarse su embarazo, varios seguidores en redes sociales le han comentado las publicaciones felicitándola y llenándola de halagos al destacar lo bien que se ve embarazada.

Por el momento, ni Manuela ni Blessd han dado detalles de cómo llamarán al bebé o si lo mostrarán en redes sociales, pero sí se conoce que es un niño, por lo que, la joven tendría más de cuatro de meses de embarazo.

Mientras tanto, los famosos siguen disfrutando de esta etapa en su vida y trabajando en sus respectivos proyectos con los que suelen tener tan buena acogida entre sus admiradores que suelen cautivarse tanto con cada publicación que hacen.

Cabe recordar que, el artista se encuentra de gira y se ha mostrado bastante ansioso por su presentación en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín, la cual anheló por muchos años y donde espera deleitar a todos con su show luego del exitoso concierto que tuvo al llenar su primer estadio en Bogotá.

