Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Blessd anuncia que será papá y provoca reacción inmediata de Maluma y Ryan Castro: esto le dijeron

Blessd anunció que será papá y recibió emotivos mensajes de Maluma y Ryan Castro tras compartir la noticia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Así reaccionaron Maluma y Ryan Castro al anuncio de que Blessd será papá
Así fue la reacción de Maluma y Ryan Castro tras la noticia de que Blessd será papá. (Fotos: AFP)

Con una emotiva fotografía, Blessd dio a conocer que será papá junto a su novia, Manuela QM, dejando atrás los rumores y generando una ola de reacciones en redes sociales, entre ellas las de Ryan Castro y Maluma.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje compartió Blessd al anunciar que será papá?

El cantante de reguetón hizo oficial la noticia con una publicación acompañada de un mensaje cargado de emoción.

En el texto, Blessd escribió: “No tengo cicatrices, ya sané los moretones. Yo soy un guerrero de haters, tengo maratones, pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones”.

Artículos relacionados

El mensaje continuó con palabras aún más personales: “Me tranquiliza, me calma, me relaja y respiro. Solo quiero que tú llegues. Te estoy esperando, hijo mío”, expresó el artista, conmoviendo a sus seguidores.

Así reaccionaron Maluma y Ryan Castro al anuncio de que Blessd será papá
Así fue la reacción de Maluma y Ryan Castro tras la noticia de que Blessd será papá. (Foto: AFP)

La publicación estuvo acompañada de una imagen en la que Blessd aparece abrazado junto a su novia Manuela QM. En la fotografía, el cantante se muestra de espaldas, mientras ella sostiene en una mano la imagen de la ecografía y en la otra un par de zapatos de bebé, confirmando así la llegada de su primer hijo.

Como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de “me gusta” y mensajes de felicitación. Entre los comentarios destacados estuvieron los de Maluma y Ryan Castro, quienes no dudaron en expresar públicamente su alegría y el cariño que le tienen al reguetonero paisa.

¿Qué dijeron Maluma y Ryan Castro tras la noticia de que Blessd será papá?

Los artistas urbanos se pronunciaron luego de que Blessd hiciera oficial la noticia de la llegada de su bebé. Maluma y Ryan Castro reaccionaron sin filtros con emotivos mensajes en la caja de comentarios.

Artículos relacionados

Ryan Castro, quien mantiene una sólida relación con Blessd y ha colaborado con él en varias canciones, celebró la noticia pese a los altibajos que ambos han superado en el pasado, incluida una supuesta tiradera que circuló en redes hace algún tiempo. El intérprete no dudó en escribir: “Awoo, felicidades, rey”.

Así reaccionaron Maluma y Ryan Castro al anuncio de que Blessd será papá
Así fue la reacción de Maluma y Ryan Castro tras la noticia de que Blessd será papá. (Foto: AFP)

Por su parte, Maluma, quien ha apoyado musicalmente a Blessd y mantiene con él una cercanía que muchos describen como de hermandad, también se sumó a las felicitaciones con un comentario corto pero significativo: “El bendeciditoooooo”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

TMZ conforma que Karol G y Feid terminaron hace rato Karol G

Karol G y Feid se separaron tras tres años juntos; fuentes cercanas revelan detalles de la ruptura

Karol G y Feid se separaron tras tres años de relación; esto dijeron personas cercanas a la pareja a TMZ.

Manuela, novia de Blessd le responde a fan que le dice que igual es la segunda Blessd

Tildaron a Manuela QM de ser "La segunda" tras revelar su embarazo con Blessd, y así respondió

Manuela QM respondió con firmeza a un fan que la llamó “la segunda” tras confirmar su embarazo con Blessd.

Yeison Jiménez en el pueblo natal Yeison Jiménez

Así le rindieron homenaje a Yeison Jiménez en su pueblo natal

Le rinden sentido homenaje a Yeison Jiménez en Manzanares, Caldas que conmueve a sus fanáticos.

Lo más superlike

primer congelado la casa de los famosos colombia La casa de los famosos

Hubo primer congelado en La casa de los famosos Colombia, ¿qué sorpresa trajo?

Los participantes se llevaron una sorpresa con el primer congelado que se realizó en La casa de los famosos Colombia.

Así reaccionó Yina Calderón tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd Yina Calderón

Yina Calderón se proclama “adivina” tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd

¡Luto en la moda! Falleció uno de los máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en la moda! Falleció uno de sus máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos