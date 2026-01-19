Blessd anuncia que será papá y provoca reacción inmediata de Maluma y Ryan Castro: esto le dijeron

Con una emotiva fotografía, Blessd dio a conocer que será papá junto a su novia, Manuela QM, dejando atrás los rumores y generando una ola de reacciones en redes sociales, entre ellas las de Ryan Castro y Maluma.

¿Qué mensaje compartió Blessd al anunciar que será papá?

El cantante de reguetón hizo oficial la noticia con una publicación acompañada de un mensaje cargado de emoción.

En el texto, Blessd escribió: “No tengo cicatrices, ya sané los moretones. Yo soy un guerrero de haters, tengo maratones, pero ya estoy esperando un hijo y él cura mis emociones”.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció integrante del equipo de Betty la fea, la historia continúa: esto se sabe

El mensaje continuó con palabras aún más personales: “Me tranquiliza, me calma, me relaja y respiro. Solo quiero que tú llegues. Te estoy esperando, hijo mío”, expresó el artista, conmoviendo a sus seguidores.

Así fue la reacción de Maluma y Ryan Castro tras la noticia de que Blessd será papá. (Foto: AFP)

La publicación estuvo acompañada de una imagen en la que Blessd aparece abrazado junto a su novia Manuela QM. En la fotografía, el cantante se muestra de espaldas, mientras ella sostiene en una mano la imagen de la ecografía y en la otra un par de zapatos de bebé, confirmando así la llegada de su primer hijo.

Como era de esperarse, la publicación se llenó rápidamente de “me gusta” y mensajes de felicitación. Entre los comentarios destacados estuvieron los de Maluma y Ryan Castro, quienes no dudaron en expresar públicamente su alegría y el cariño que le tienen al reguetonero paisa.

¿Qué dijeron Maluma y Ryan Castro tras la noticia de que Blessd será papá?

Los artistas urbanos se pronunciaron luego de que Blessd hiciera oficial la noticia de la llegada de su bebé. Maluma y Ryan Castro reaccionaron sin filtros con emotivos mensajes en la caja de comentarios.

Artículos relacionados Blessd Manuela QM responde sin filtros a quien la llamó “la segunda” tras anunciar su embarazo con Blessd

Ryan Castro, quien mantiene una sólida relación con Blessd y ha colaborado con él en varias canciones, celebró la noticia pese a los altibajos que ambos han superado en el pasado, incluida una supuesta tiradera que circuló en redes hace algún tiempo. El intérprete no dudó en escribir: “Awoo, felicidades, rey”.

Así fue la reacción de Maluma y Ryan Castro tras la noticia de que Blessd será papá. (Foto: AFP)

Por su parte, Maluma, quien ha apoyado musicalmente a Blessd y mantiene con él una cercanía que muchos describen como de hermandad, también se sumó a las felicitaciones con un comentario corto pero significativo: “El bendeciditoooooo”.