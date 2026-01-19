Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Hubo primer congelado en La casa de los famosos Colombia, ¿qué sorpresa trajo?

Los participantes se llevaron una sorpresa con el primer congelado que se realizó en La casa de los famosos Colombia.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
primer congelado la casa de los famosos colombia
Llega el teléfono a La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

En La casa de los famosos Colombia llegó el primer congelado que sorprendió a los participantes y a los televidentes.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el primer congelado de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este lunes 19 de enero El Jefe sorprendió a los famosos al indicarles que debían quedarse 'Congelados' como una de las dinámicas más famosas de la competencia.

congelado en la casa de los famosos colombia

Los participantes y los seguidores quedaron sorprendidos al conocer el ingreso de dos misteriosos hombres que llevaban una gran sorpresa para darle un giro importante al juego.

Artículos relacionados

¿Qué sorpresa recibieron los participantes con el 'Congelado' en La casa de los famosos Colombia?

Los hombres que ingresaron a La casa de los famosos Colombia instalaron en la sala un teléfono, el cual muchos al principio no entendían para qué funcionaría.

teelefono con poderes en la casa de los famosos colombia

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán les revelaron a los famosos que dicho teléfono contenía algo bastante especial.

Según explicaron, dicho teléfono sonará solo 7 veces y cada llamada tendrá un poder significativo, donde solo 7 podrán contestar.

Los que lleguen primero al teléfono serán los que podrán obtener dichos beneficios que podrían darle un vuelvo decisivo al juego.

El teléfono sonará en cualquier momento, a cualquier hora, por lo que, los famosos que estén cerca o que más rápido corran hacia este tendrán la posibilidad de llevarse algún poder.

Artículos relacionados

¿Cuáles son los poderes que tiene el teléfono?

Quienes contentes tendrán estos poderes:

Martes: robo de un poder del líder - poder del voto extra

Miércoles: poder de otorgar la inmunidad.

Jueves: poder de intercambio- poder de nominación.

Viernes: poder de nominación.

Sábado: poder de otorgar la salvación.

Domingo: poder del veto para la prueba de líder.

No olvides que puedes conectarte cada noche en las galas a las 8 p.m. para conocer cada detalle de lo que sigue ocurriendo en La casa de los famosos Colombia y en el 24/7 en la aplicación del Canal RCN para estar al tanto de todo lo que hacen los famosos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

johanna fadul es lider de la semana La casa de los famosos

Johanna Fadul es la nueva líder en La casa de los famosos y se llevó a Valentino al cuarto

Johanna Fadul logró convertirse en la nueva líder de la semana en La casa de los famosos Colombia.

nicolas arrieta en la casa de los famosos colombia Nicolás Arrieta

Línea de vida de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos; habló de sus excesos

El influenciador Nicolás Arrieta dio a conocer en La casa de los famosos Colombia los momentos que más lo han marcado en su vida.

luisa cortina se despide de la casa de los famosos colombia La casa de los famosos

Luisa Cortina se conectó en vivo con La casa tras su salida; atacó a Sara, Sofía y Mariana

Luisa Cortina se conectó en vivo a La casa de los famosos Colombia tras su eliminación y dejó contundentes mensajes.

Lo más superlike

TMZ conforma que Karol G y Feid terminaron hace rato Karol G

Karol G y Feid se separaron tras tres años juntos; fuentes cercanas revelan detalles de la ruptura

Karol G y Feid se separaron tras tres años de relación; esto dijeron personas cercanas a la pareja a TMZ.

Así reaccionó Yina Calderón tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd Yina Calderón

Yina Calderón se proclama “adivina” tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd

¡Luto en la moda! Falleció uno de los máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en la moda! Falleció uno de sus máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos