Hubo primer congelado en La casa de los famosos Colombia, ¿qué sorpresa trajo?

En La casa de los famosos Colombia llegó el primer congelado que sorprendió a los participantes y a los televidentes.

¿Cómo fue el primer congelado de La casa de los famosos Colombia?

Durante la gala de este lunes 19 de enero El Jefe sorprendió a los famosos al indicarles que debían quedarse 'Congelados' como una de las dinámicas más famosas de la competencia.

Los participantes y los seguidores quedaron sorprendidos al conocer el ingreso de dos misteriosos hombres que llevaban una gran sorpresa para darle un giro importante al juego.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Hija mayor de Yeison Jiménez rompe el silencio tras su muerte y estremece al revelar foto

¿Qué sorpresa recibieron los participantes con el 'Congelado' en La casa de los famosos Colombia?

Los hombres que ingresaron a La casa de los famosos Colombia instalaron en la sala un teléfono, el cual muchos al principio no entendían para qué funcionaría.

Los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán les revelaron a los famosos que dicho teléfono contenía algo bastante especial.

Según explicaron, dicho teléfono sonará solo 7 veces y cada llamada tendrá un poder significativo, donde solo 7 podrán contestar.

Los que lleguen primero al teléfono serán los que podrán obtener dichos beneficios que podrían darle un vuelvo decisivo al juego.

El teléfono sonará en cualquier momento, a cualquier hora, por lo que, los famosos que estén cerca o que más rápido corran hacia este tendrán la posibilidad de llevarse algún poder.

Artículos relacionados Blessd Blessd reveló que será papá; lo confirmó con emotiva foto

¿Cuáles son los poderes que tiene el teléfono?

Quienes contentes tendrán estos poderes:

Martes: robo de un poder del líder - poder del voto extra

Miércoles: poder de otorgar la inmunidad.

Jueves: poder de intercambio- poder de nominación.

Viernes: poder de nominación.

Sábado: poder de otorgar la salvación.

Domingo: poder del veto para la prueba de líder.

No olvides que puedes conectarte cada noche en las galas a las 8 p.m. para conocer cada detalle de lo que sigue ocurriendo en La casa de los famosos Colombia y en el 24/7 en la aplicación del Canal RCN para estar al tanto de todo lo que hacen los famosos.