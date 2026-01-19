Esposa de Yeison Jiménez conmueve con videos con sus cenizas

Sonia Restrepo, esposa del cantante Yeison Jiménez, conmovió a miles de fanáticos en el homenaje que se le realizó al artista en su pueblo natal Manzanares, Caldas.

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez en Manzanares?

Con caravana de motos y carros, y cientos de personas en la plaza principal del pueblo dándole el último adiós al cantante se llevó a cabo el homenaje que le dieron al cantante en su pueblo natal, donde evidenciaron cuánto lo quieren y lo agradecidos que están con él por todas las labores sociales que hizo para muchos de los campesinos de este lugar.

La familia del artista estuvo presente y fue Sonia Restrepo, la esposa del cantante, quien siempre tuvo las cenizas en sus manos durante todo el homenaje.

¿Por qué la esposa de Yeison Jiménez conmovió a sus fanáticos en el homenaje en el pueblo natal del artista?

En imágenes difundidas en redes sociales se ve a la mujer con sus cenizas en brazos muy nostálgica, tanto que en varias ocasiones no pudo contener el llanto.

En las grabaciones que se han vuelto virales en redes sociales se ve bajando de la camioneta, en el escenario honrando la memoria del cantante y caminando en las calles siempre con las cenizas del artista con ella.

Miles de fanáticos han reaccionado detallando lo mucho que los hizo llorar y le dedicaron varios mensajes de aliento y apoyo en estos momentos tan difíciles para ella y toda su familia, en especial para sus tres hijos Camila, Thaliana y Santiago.

Cabe destacar que, las hermanas del cantante hicieron uso de sus redes sociales para mostrar lo agradecidas que están con todo el cariño que ha recibido el artista tras su lamentable partida, indicando que sin duda alguna él se merece y así es como quería ser despedido.

Es importante señalar que, el próximo 31 de enero los fanáticos del artista podrán seguir honrando su memoria en un concierto en su honor en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, cuyo evento contará con los músicos del cantante e invitados especiales.