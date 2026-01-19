Johanna Fadul es la nueva líder en La casa de los famosos y se llevó a Valentino al cuarto

Tras la segunda prueba de liderazgo en La casa de los famosos Colombia Johanna Fadul logró convertirse en la nueva líder tras una prueba contra Sofía Jaramillo.

¿Cómo se jugó el liderazgo este 19 de enero en La casa de los famosos Colombia?

Los 22 participantes se le midieron a la segunda prueba de liderazgo donde el Jefe los puso a prueba en un reto de azar, concentración, agilidad y resistencia física.

Todos debían buscar dentro de la casa unos discos para ir eliminando a sus compañeros del juego y evitar que pudieran quedarse con la opción de ser líderes.

Las dos famosos que lograron pasar a la final fueron Johanna Fadul y Sofía Jaramillo.

¿Quién ganó la prueba de liderazgo este 19 de enero en La casa de los famosos Colombia?

En medio de la gala Johanna Fadul y Sofía Jaramillo tuvieron que disputarse el título de la líder de la semana en una prueba similar, donde la ganadora fue Johanna Fadul.

En la caja de pandora se ganó una cena para dos y el poder de darle dos menús a dos famosos poco agradables, eligiendo a Nicolás y Valentino.

¿A quién se llevó Johanna Fadul al cuarto del líder en La casa de los famosos Colombia?

Luego de su victoria, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán le preguntaron con quién quiere compartir el cuarto, por lo que ella señaló que se llevaría a Valentino.

La actriz cuestionó si Colombia quería verlos descansar juntos y ella decidió llevárselo al cuarto, señalando que así como él la eligió llevarse al cuarto, ahora será el turno de ella.

Valentino se mostró asombrado y detalló con el humor que lo caracteriza que le haría la vida imposible.

Tras su decisión varios internautas reaccionaron al respecto, donde muchos indicaron que ellos podrían terminar siendo amigos pese a las diferencias que han tenido.

Recordemos que, el líder cuenta con el poder de la inmunidad, la nominación, la salvación que debe luchar el jueves 22 de enero, el poder de la caja de pandora y más.