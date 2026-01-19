Johanna Fadul sorprende con su premio de líder: una cena inesperada con ingredientes exóticos

Luego de una intensa prueba, Johanna Fadul se llevó el título de líder de la semana en La Casa de los Famosos Colombia 3 y se ganó una curiosa cena para dos.

¿Qué tuvo que hacer Johanna Fadul para ganar la prueba de liderazgo?

La competencia consistió en buscar discos escondidos por toda la casa, eliminando a sus compañeros en el proceso. Al final, las participantes que quedaron en la recta final fueron Sofía Jaramillo y Johanna Fadul.

Durante la gala de la noche del 19 de enero, Johanna volvió a destacar en una prueba similar y se llevó el anhelado título, en la que además sorprendió al escoger y compartir el cuarto con inesperado participante.

Carla Giraldo y Marcelo Cezán le explicaron a Johanna, al llegar al cuarto del líder, que en la “Caja de Pandora” había un mensaje que indicaba que había ganado una cena para dos. Sin embargo, los alimentos eran bastante exóticos y poco convencionales.

La curiosa cena de Johanna Fadul tras ganar liderazgo en La casa de los famosos. (Foto: Canal RCN)

Al descubrir el contenido de la cena, Johanna decidió anunciar que Valentino y Nicolás eran las personas que disfrutarían de la curiosa cena.

¿Qué tenía la cena que ganó Johanna Fadul en La Casa de los Famosos Colombia 3?

En el cuarto del líder, Johanna Fadul quedó impactada al descubrir que debajo de las charolas de la cena había distintos tipos de insectos. Por esta razón, eligió a Valentino y a Nicolás Arrieta, quienes reaccionaron de manera agradable al desconocer el contenido.

Pese a su decisión anterior, los presentadores Marcelo y Carla preguntaron directamente a Johanna a quién elegiría para compartir la habitación del líder. Ante la insistencia de Carla, Johanna escogió a Valentino por un tema de estrategia:

Cabe recordar que Valentino hizo lo mismo con Johanna cuando él obtuvo el poder de escoger qué participantes iban a cada cuarto.

Lo cierto es que, después de una semana, los ánimos siguen subiendo en La casa de los famosos Colombia 3. Ahora, con el liderazgo de Johanna, quien ha dicho que es muy estricta y organizada, no se sabe qué pasará en esta nueva semana.

Por otro lado, los participantes tendrán que enfrentarse a un nuevo reto de presupuesto este martes, 20 de enero.