Yuli Ruiz conmueve en La casa de los famosos al hablar de la muerte de su exesposo: “súper hombre”

Yuli Ruiz protagonizó uno de los momentos más emotivos en La casa de los famosos Colombia al abrir su corazón frente a varios de sus compañeros.

En medio de una conversación en la mesa del comedor, donde estaban Manuela Gómez y Sara Uribe, la modelo habló de episodios personales que marcaron su vida y conmovieron a más de uno.

¿Qué reveló Yuli Ruiz en La casa de los famosos Colombia sobre la muerte de su exesposo?

Durante la charla, Yuli contó que su exesposo falleció. Aunque aclaró que cuando ocurrió el lamentable hecho, ya no mantenían una relación sentimental, explicó que seguían en contacto por temas laborales.

Yuli Ruiz se sincera en La casa de los famosos sobre su vida personal. (Foto: Canal RCN)

Al recordar a su expareja, no dudó en dedicarle palabras de respeto y cariño. “Fue un súper hombre”, expresó, dejando ver lo difícil que ha sido para ella procesar su partida, quien murió en una accidente de tránsito.

En medio de la conversación, también salió a relucir una curiosa coincidencia: Yuli reveló que su exesposo había visto en varias ocasiones a Sara Uribe, ya que la modelo y su expareja vivían en el mismo conjunto residencial e incluso en la misma torre.

¿Cómo influyó su relación en los sueños de Yuli Ruiz y en su carrera?

Además de hablar del duelo, Yuli Ruiz se sinceró sobre su camino personal y profesional. Confesó que su mayor sueño siempre fue estar en los medios de comunicación, pero que su relación la alejó un poco de ese objetivo.

La modelo también explicó que la relación terminó porque ya no estaban conectados emocionalmente, sumado a que a su expareja le gustaba mucho el licor y ella se sentía muy sola.

“Soy una persona que me escondo”, dijo Yuli, la participante de La casa de los famoso Colombia 3.

Ante sus palabras, Sara Uribe no dudó en brindarle apoyo. “Esta es una oportunidad para permanecer. Luchar por los sueños es de valientes”, le dijo,

Además, Sara Uribe señaló: “Te estigmatizan demasiado”, refiriéndose a que, como paisa, conoce bien cómo funciona el medio. En ese mismo espacio, contó que ahora, como mujer, ya no está para recibir regalos caros. “Me encarto”, dijo entre risas, mientras Manuela y Yuli asentían.