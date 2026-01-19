Línea de vida de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos; habló de sus excesos

El influenciador Nicolás Arrieta reveló los momentos más significativos que ha vivido, dando a conocer una emotiva visión de su historia de vida en la reconocida sección ‘La Línea de la Vida’ en La casa de los famosos Colombia junto a la presentadora Carla Giraldo.

¿Cómo fue la infancia de Nicolás Arrieta?

La vida de Nicolás Arrieta ha estado marcada por contrastes, búsquedas personales y una constante exposición pública.

Nació en 1991 y llegó al mundo en medio de la separación de sus padres, quienes tomaron caminos distintos antes de su llegada. Aunque creció principalmente junto a su madre, asegura que su padre siempre estuvo presente, acompañándolo en las distintas etapas de su vida.

Su infancia, según ha contado, fue buena, aunque inestable, pues pasó por siete colegios distintos antes de lograr graduarse a causa de su comportamiento, por lo que, a loas 18 años tuvo que validar sus estudios.

Durante esos años, conoció el internet y este se convirtió en su refugio debido a que era un niño tímido, por lo que, encontró en las plataformas digitales un espacio para interactuar con otros.

Con la llegada de las redes sociales, dio un paso más allá y creó una página de chismes, incluso inventando rumores sobre sí mismo, una estrategia que, sin saberlo, lo acercaría al mundo de lo viral.

¿En qué momento cambia la vida de Nicolás Arrieta?

En el 2012 cuando un video suyo se volvió viral, le permitió entender que podía vivir de crear contenido.

Sin embargo, el ascenso no fue lineal, pues a sus 18 años comenzó a consumir como una forma de llenar vacíos emocionales de lidiar con tensiones que no sabía cómo manejar.

Esa etapa lo llevó a tocar fondo: pasó momentos de dificultad económica, incluso aguantar hambre.

Esas decisiones lo llevaron hasta estar internado en una clínica de reposo por orden de la Policía.

Nicolás Arrieta ha tomado La casa de los famosos Colombia como un nuevo comienzo y detalló que ha sido una experiencia que lo ha sorprendido más de lo esperado.

Al definirse a sí mismo, eligió una sola palabra: “experimento”.