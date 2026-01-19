Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Línea de vida de Nicolás Arrieta en La casa de los famosos; habló de sus excesos

El influenciador Nicolás Arrieta dio a conocer en La casa de los famosos Colombia los momentos que más lo han marcado en su vida.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
nicolas arrieta en la casa de los famosos colombia
Nicolás Arrieta abrió su corazón en La casa de los famosos Colombia/Canal RCN

El influenciador Nicolás Arrieta reveló los momentos más significativos que ha vivido, dando a conocer una emotiva visión de su historia de vida en la reconocida sección ‘La Línea de la Vida’ en La casa de los famosos Colombia junto a la presentadora Carla Giraldo.

Artículos relacionados

¿Cómo fue la infancia de Nicolás Arrieta?

La vida de Nicolás Arrieta ha estado marcada por contrastes, búsquedas personales y una constante exposición pública.

nicolas arrieta y su historia de vida

Nació en 1991 y llegó al mundo en medio de la separación de sus padres, quienes tomaron caminos distintos antes de su llegada. Aunque creció principalmente junto a su madre, asegura que su padre siempre estuvo presente, acompañándolo en las distintas etapas de su vida.

Su infancia, según ha contado, fue buena, aunque inestable, pues pasó por siete colegios distintos antes de lograr graduarse a causa de su comportamiento, por lo que, a loas 18 años tuvo que validar sus estudios.

Durante esos años, conoció el internet y este se convirtió en su refugio debido a que era un niño tímido, por lo que, encontró en las plataformas digitales un espacio para interactuar con otros.

Con la llegada de las redes sociales, dio un paso más allá y creó una página de chismes, incluso inventando rumores sobre sí mismo, una estrategia que, sin saberlo, lo acercaría al mundo de lo viral.

Artículos relacionados

¿En qué momento cambia la vida de Nicolás Arrieta?

En el 2012 cuando un video suyo se volvió viral, le permitió entender que podía vivir de crear contenido.

nicolas arrieta cuenta su vida en la casa de los famosos colombia

Sin embargo, el ascenso no fue lineal, pues a sus 18 años comenzó a consumir como una forma de llenar vacíos emocionales de lidiar con tensiones que no sabía cómo manejar.

Esa etapa lo llevó a tocar fondo: pasó momentos de dificultad económica, incluso aguantar hambre.

Esas decisiones lo llevaron hasta estar internado en una clínica de reposo por orden de la Policía.
Nicolás Arrieta ha tomado La casa de los famosos Colombia como un nuevo comienzo y detalló que ha sido una experiencia que lo ha sorprendido más de lo esperado.

Al definirse a sí mismo, eligió una sola palabra: “experimento”.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

primer congelado la casa de los famosos colombia La casa de los famosos

Hubo primer congelado en La casa de los famosos Colombia, ¿qué sorpresa trajo?

Los participantes se llevaron una sorpresa con el primer congelado que se realizó en La casa de los famosos Colombia.

johanna fadul es lider de la semana La casa de los famosos

Johanna Fadul es la nueva líder en La casa de los famosos y se llevó a Valentino al cuarto

Johanna Fadul logró convertirse en la nueva líder de la semana en La casa de los famosos Colombia.

luisa cortina se despide de la casa de los famosos colombia La casa de los famosos

Luisa Cortina se conectó en vivo con La casa tras su salida; atacó a Sara, Sofía y Mariana

Luisa Cortina se conectó en vivo a La casa de los famosos Colombia tras su eliminación y dejó contundentes mensajes.

Lo más superlike

TMZ conforma que Karol G y Feid terminaron hace rato Karol G

Karol G y Feid se separaron tras tres años juntos; fuentes cercanas revelan detalles de la ruptura

Karol G y Feid se separaron tras tres años de relación; esto dijeron personas cercanas a la pareja a TMZ.

Así reaccionó Yina Calderón tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd Yina Calderón

Yina Calderón se proclama “adivina” tras la confirmación del embarazo de la novia de Blessd

¡Luto en la moda! Falleció uno de los máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó Talento internacional

¡Luto en la moda! Falleció uno de sus máximos referentes en las últimas horas: así se confirmó

Ángela Aguilar causó sensación con su apariencia física. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar causa sensación con su renovado look y espectacular figura: así reaccionó Nodal

La endometriosis afecta a millones de mujeres y muchas no lo saben. Presta atención a las señales. Salud

¿Cómo reconocer cuando el dolor menstrual deja de ser normal? esto dicen los expertos