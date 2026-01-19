Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W reveló que estaría con un hombre sin dinero; esto dijo

Luisa Fernanda W opinó acerca de estar o no con un hombre con dinero y reveló cuáles son sus estándares.

La influenciadora Luisa Fernanda W reveló a sus millones de fanáticos su opinión acerca de salir sentimentalmente con un hombre con o sin dinero.

¿Luisa Fernanda W saldría con un hombre sin dinero?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene millones de fanáticos, compartió un video en el que habló sobre el tema debido a que está en tendencia en redes sociales, en donde se está debatiendo acerca de que en la actualidad las mujeres están teniendo estándares muy altos a la hora de elegir un hombre.

La paisa aclaró que entiende que esto esté cambiando debido a que por muchos años se les negó a las mujeres independencia económica, libertad de elegir y la posibilidad de cambiar la vida.

Luisa Fernanda W aprovechó para señalar que ella podría estar con un hombre que no tenga mucho dinero, pero aclaró cuáles son sus estándares al respecto.

"El dinero no es lo más importante en un hombre (...) a mí no me molestaría estar con un hombre que no tenga mucho dinero hoy, siempre y cuando tenga algo que para mí es irrenunciable, ganas de salir adelante, hambre de crecer, responsabilidad emocional, visión, disciplina y propósito", señaló.

¿Con qué tipo de hombre no estaría Luisa Fernanda W?

La creadora de contenido confesó que ella no soportaría estar con un hombre que sea "vago, sin ganas de evolucionar", que además tampoco quiera crecer y no sepa ser equipo con ella.

Según detalló, para ella una pareja tiene que ser una alianza bastante importante, destacando que gracias a eso ha logrado tener una exitosa relación con el cantante de música popular Pipe Bueno.

Relató que, los dos han logrado complementarse muy bien, pues entienden el trabajo del otro y se ayudan mutuamente a crecer.

Por ahora, Luisa Fernanda W continúa entreteniendo a sus millones de fanáticos con sus diferentes opiniones sobre diferentes temas y con su contenido sobre outfits, moda, maternidad con sus hijos Máximo y Domenic, viajes, estadía en México, donde reside, bailes, tips de belleza, tutoriales de maquillaje, entre otros, que tanto cautivan a sus admiradores.

