¿Luisa Fernanda W regresará a Colombia? Su respuesta sorprendió a sus fans

Luisa Fernanda W rompió el silencio y, a través de redes sociales, aclaró los rumores sobre su posible regreso a Colombia.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
¿Luisa Fernanda W regresará a Colombia?
Luisa Fernanda W aclara si regresará a Colombia / (Foto del Canal RCN)

Tras varios rumores acerca de su regreso a Colombia, Luisa Fernanda W decidió revelar detalles de su vida. La influenciadora sorprendió al revelar cuál es su verdadero lugar de residencia.

¿Por qué Luisa Fernanda W se fue a México?

La mudanza de Luisa Fernanda W a México, que se concretó oficialmente en julio de 2025, se debió principalmente a una decisión familiar para impulsar la carrera musical de su pareja, Pipe Bueno, y buscar nuevas oportunidades de crecimiento profesional para ambos.

Luisa Fernanda W ha destacado que también vio en México una oportunidad para fortalecer su presencia digital y conquistar nuevas audiencias. Además, mencionó estar trabajando en un rebranding de su marca y proyectos relacionados con el mundo de la moda y el maquillaje.

¿Por qué Luisa Fernanda W se fue a México?
Luisa Fernanda W revela las razones por las cuales se mudó a México / (Foto del Canal RCN)

Aunque Pipe Bueno podría haber viajado constantemente entre Colombia y México, decidieron mudarse juntos para que él pudiera ser un "padre presente" y evitar que la distancia afectara su relación con sus hijos. Según dijo la pareja, no querían que los niños crecieran lejos de su padre.

¿Qué ha dicho Luisa Fernanda W acerca de su vida en México?

En varias ocasiones, la creadora de contenido ha destacado que su experiencia en México durante estos primeros meses ha sido una mezcla de crecimiento personal y desafíos que los han fortalecido como familia.

Luisa destacó que, pese a la organización, el inicio fue complejo. Los fans recuerdan que, tras su llegada, compartió con humor un momento en el que mostraba que su casa no tenía agua caliente, ni gas, razón por la cuál afirmó que se vio obligada a “poner los pies en la tierra”.

¿Qué ha dicho Luisa Fernanda W acerca de su vida en México?
Luisa Fernanda W revela detalles acerca de su vida en México / (Foto del Canal RCN)

Aún así, ha destacado que ha aprovechado la infraestructura del marketing en México para expandir su línea de maquillaje. Los fans afirman que ha sido vista en diversos eventos con otros creadores de contenido internacionales.

¿Luisa Fernanda W volverá a Colombia?

A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la influencer fue cuestionada acerca de la razón por la que abandonó México. Ante esto, Luisa Fernanda decidió aclarar dudas y revelar cuál es su sitio de residencia.

Mediante un video, destacó que aunque no han vendido la casa de Colombia, vive en México. La creadora de contenido reveló que visitan su país con frecuencia debido a que cuentan con trabajo que deben atender.

Estamos aquí por trabajo. Gracias a Dios nos han salido muchas cosas positivas aquí, entonces, por eso estamos en Colombia.

