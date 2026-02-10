Karola usó el vestido de Karina García antes de entrar a La casa de los famosos y fans se dieron cuenta

Todo un revolcón se ha formado en redes sociales, luego de que usuarios descubrieran que Karola habría usado un vestido de Karina García antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

¿Qué vestido de Karina García usó Karola antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3?

A través de distintas plataformas digitales, varios usuarios han señalado que la creadora de contenido cartagenera Karola Alcendra habría asistido al Canal RCN, antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3, con un vestido muy similar a uno que usó en su momento la modelo paisa Karina García.

Karola usó el mismo vestido de Karina García antes de entrar a La casa de los famosos Colombia 3, causando revuelo. (Foto: Canal RCN)

El diseño, corto y ajustado, de estilo elegante y llamativo, y que destaca por su cuello halter con transparencias en la parte superior y un acabado tipo pedrería en líneas verticales que crea un efecto brillante y sofisticado, ha dividido las opiniones en redes, pues aunque muchos coinciden en que no es exactamente el mismo vestido, varios aseguran que Karola habría intentado replicar el estilo de García.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez sale a la luz a casi un mes de su muerte: escucha el audio completo

¿Cómo reaccionaron en redes al vestido parecido al de Karina García que usó Karola antes de ingresar a La casa de los famosos Colombia 3?

Como era de esperarse, el vestido, comparado con fotos de ambas celebridades luciéndolo, desató polémica: algunos internautas dijeron que a Karola le quedaba mejor por ser más joven, mientras otros se preguntaron si la panelista de '¿Qué hay pa’ dañar en La casa de los famosos?' se lo habría prestado.

Otros, en cambio, dejaron ver su descontento manifestando que Karola habría tratado de acaparar la atención, "copiando" los outfits que en su momento marcaron a Karina dentro del reality.

Karola fue criticada en redes por "copiar" el estilo de Karina García. (Fotos: Canal RCN)

Artículos relacionados La casa de los famosos Beba confiesa lo que realmente siente por Jay Torres: "no me hubiera importado mi relación"

¿Cómo fue la entrada de Karola a La casa de los famosos Colombia 3?

La influencer colombiana ingresó a la casa la noche del 9 de febrero mediante un 'congelado', llevando un plumero para decirles a varios habitantes que eran "muebles" y lanzar críticas en especial contra Valentino Lázaro y Beba.

Acto seguido, fingió salir de la casa, pero al escuchar que Valentino se refirió a ella ante las cámaras, decidió enfrentarlo cara a cara, lo que desató una fuerte discusión que dejó asombrados a los demás participantes.