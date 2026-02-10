Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Lady Gaga agradece públicamente a Bad Bunny tras su presentación en el Super Bowl

Lady Gaga agradeció a Bad Bunny por invitarla al show de medio tiempo del Super Bowl LX, una presentación histórica que ya rompió récords.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Lady Gaga rompió el silencio y le agradeció a Bad Bunny tras el Super Bowl.
Lady Gaga rompió el silencio y le agradeció a Bad Bunny tras el Super Bowl. (Foto Thearon W. Henderson / AFP)

El espectáculo de medio tiempo encabezado por Bad Bunny rompió esquemas y se consolidó como el más visto de todos los tiempos, y entre los momentos más comentados estuvo la aparición sorpresa de Lady Gaga.

Tras el impacto mundial de la presentación, la artista estadounidense decidió expresar públicamente su gratitud hacia el cantante puertorriqueño, dejando claro que para ella formar parte de ese escenario fue mucho más que una invitación artística.

¿Por qué la participación de Lady Gaga se volvió tan significativa?

La presencia de Lady Gaga en el show no fue un simple cameo, su aparición representó un puente entre culturas, idiomas y estilos musicales, a través de sus redes sociales, la cantante compartió un fragmento del momento en que bailó junto a Bad Bunny al ritmo de Baile inolvidable, una escena que rápidamente se volvió viral.

 

En su mensaje, Gaga destacó que haber sido parte del espectáculo fue un honor absoluto y agradeció no solo a Benito, sino también a todo el equipo que la recibió con calidez en el escenario.

En cuestión de horas, la publicación superó millones de interacciones, confirmando el impacto emocional que tuvo esta colaboración inesperada dentro de un evento ya de por sí histórico.

¿Qué hizo única la actuación de Lady Gaga en el medio tiempo?

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la manera en que Lady Gaga se integró al concepto musical del show, durante su participación, interpretó Die With A Smile en una versión salsa, demostrando una vez más su versatilidad vocal y su capacidad para adaptarse a distintos géneros sin perder esencia.

Pelucas, barbas falsas y música en vivo: así fue el show viral de Bad Bunny.
Lady Gaga rompió el silencio y le agradeció a Bad Bunny tras el Super Bowl. (AFP: Jon Kopaloff)

Además, el espectáculo marcó un hito al convertirse en el primer show de medio tiempo predominantemente en español, un hecho que refuerza la relevancia cultural de la música latina en escenarios globales, celebridades de distintos países.

¿De dónde nace la admiración de Lady Gaga por Bad Bunny?

Antes del Super Bowl, la cantante ya había expresado públicamente su admiración por el artista puertorriqueño, de hecho, semanas atrás se viralizó un video captado durante una gala de premios en el que Gaga se acercó a felicitarlo por un logro histórico, convertirse en el primer artista en ganar un reconocimiento importante con un álbum grabado completamente en español.

El Gran Combo agradeció a Bad Bunny
Así fue el mensaje de agradecimiento para Bad Bunny tras el Super Bowl. (Foto: AFP)

Visiblemente emocionada, habló de la importancia de contar con líderes artísticos que utilicen su voz para promover amor, autenticidad y verdad en tiempos complejos.

Tras el Super Bowl, Gaga reiteró ese sentimiento en otra publicación, agradeciendo nuevamente a Bad Bunny y al resto del elenco por permitirle ser parte de un momento que, según sus palabras, marcó un antes y un después en la historia del espectáculo.

