Andrea Valdiri reveló la enfermedad que enfrenta tras mostrar su piel con alergia
Andrea Valdiri mostró su cuerpo con alergias y generó preocupación tras compartir el video con sus seguidores.
La creadora de contenido barranquillera, Andrea Valdiri, generó gran preocupación entre sus seguidores tras compartir cómo luce su cuerpo lleno de alergia y desató una ola de reacciones entre sus millones de seguidores.
¿Qué dijo Andrea Valdiri sobre sus alergias?
La barranquillera, quien suele ser muy activa en sus redes sociales, compartió un video en el que mostró cómo luce esta alergia en su cuerpo, dejando ver la incomodidad que le genera.
“Me acabo de bañar y las alergias me están m@t@nd0”, dijo mientras mostraba su cuello y torso, donde tenía mayor presencia de estas reacciones.
Aunque no reveló cuál es la causa que le genera este tipo de alergia ni por qué le sucede, sí dejó saber que esta no es la primera vez que le pasa.
No obstante, hubo un momento que llamó la atención de sus seguidores, y es que mientras se mostraba ante la cámara entró su pequeña hija Adhara, quien está por cumplir cinco años.
En ese instante, Andrea Valdiri le mostró a la niña que nuevamente tenía la alergia y la pequeña, con su tierna voz, le preguntó qué le había pasado.
¿Qué reacción tuvo Adhara, la hija de Andrea Valdiri al verla con alergia?
Y es que, ante la situación, la barranquillera le respondió a la niña diciéndole que eso se le quitaba porque ella hacía magia.
Mientras la niña jugaba a que Andrea la presentara, ella decía que debía decir que estaba presentando a una hija suya.
Ante esto, Andrea presentó a su hija “con magia”, generando una ola de ternura entre sus millones de seguidores.
Tras el video, los internautas reaccionaron con mensajes sobre lo que podría estar pasando Andrea Valdiri con este tipo de alergias: “eso es súper fuerte, pica y duele; a mí me sale a cada rato, dicen que se llama urticaria”.
Mientras tanto, otros le aconsejaban que se medicara: “Tómate un antialérgico, pero de los fuertes”, y algunos más señalaron que podría estar atravesando por un episodio de estrés.
Sin duda, como suele suceder, Adhara se llevó gran parte del protagonismo, ya que muchos usuarios elogiaron la ternura de la pequeña en el video.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike