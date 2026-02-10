Yina Calderón reveló los participantes que, para ella, no son “muebles” en La casa de los famosos

Yina Calderón opinó de nuevo sin filtros de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia. La empresaria y exparticipante del reality se despachó contra varios participantes, pero también halagó a algunos de ellos.

Yina afirmó que hay habitantes que siguen sin dar lo que se esperaba de ellos y reveló lo que podría estar pasando.

¿Quiénes, para Yina Calderón, no son "muebles" en La casa de los famosos Colombia 2026?

En primer lugar, Calderón destacó que no se trata de que alguien esté generando “pelea” o “polémica” todo el tiempo para captar la atención del público, sino que también se requiere que conecten con emociones.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Esposa de Yeison Jiménez reaparece en redes con esta fotografía recordando al cantante: ¿cuál?

La mujer puso como ejemplos a Emiro Navarro y a Wendy Guevara, y destacó que, sin necesidad de generar polémica todo el tiempo, lograron ser queridos e incrementar sus fandom fuera de La casa de los famosos.

A ellos (los participantes) les falta generar esa emoción, conectar con el público y no conectan porque no están siendo ellos. Yo conozco el repertorio de la mayoría y están cohibidos, no están siendo ellos”, explicó Yina.

Sin embargo, también destacó nombres de participantes que cree sí han logrado conectar y sobresalir en medio del reality.

Alexa Torrex y Beba han tenido varias confrontaciones en La casa de los famosos Colombia. Fotos: RCN

En ese sentido nombró a Alexa Torrex y expresó que “la está dando, lo está intentando”. Seguidamente, nombró a La Beba y afirmó que, aunque algunos no la quieren, “genera una emoción, genera algo”.

Artículos relacionados Yeison Jiménez Psicofonía de Yeison Jiménez sale a la luz a casi un mes de su muerte: escucha el audio completo

Además, criticó a Nicolás Arrieta por la forma en que él se ha referido de El Jefe, por ende, no lo apoya del todo. Entre tanto, dijo que “le tiene fe” a Valentino Lázaro y cree que puede dar mucho más en medio de la competencia.

Yina también opinó de Karola y dijo que aún no se atreve a dar una opinión clara sobre lo que ella podría dar en el reality. Calderón prefiere ser prudente y aguardar para ver si su actitud desafiante se mantiene con el paso de los meses o poco a poco se diluye.

¿Qué fue lo primero que hizo Karola al entrar a La casa de los famosos Colombia?

Karola entró con todo a La casa de los famosos Colombia. En sus primeras horas ya ha tenido varios roces con Valentino Lázaro, también le dejó claro a Beba que no se la pondrá fácil.

Karola llegó a La casa de los famosos dispuesta a confrontar a Valentino Lázaro. / (Fotos del Canal RCN)

Y es que antes de entrar a la competencia, Karola había anunciado su intención de confrontar a Valentino, además, dejó más que claro que la rivalidad se sostendrá y no buscará una reconciliación, como, por ejemplo, ocurrió entre Valentino y Johanna Fadul.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón recordó a Las Chicas Fuego y las redes reaccionaron: “Faltó Karina”

Al respecto, Valentino se mostró tranquila y sobre Karola dijo que “perro que ladra, no muerde”, por ende, esperará la evolución de la convivencia y si realmente Karola logra sacarlo al creador de contenido como avisó apenas pisó La casa de los famosos.