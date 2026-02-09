Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Yina Calderón recordó a Las Chicas Fuego y las redes reaccionaron: “Faltó Karina”

Yina Calderón desató opiniones divididas al compartir una fotografía con una de sus compañeras de Las Chicas Fuego.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Yina Calderón ha dejado claro que no tiene nada personal con Karina García.
Yina Calderón compartió una publicación sobre Las Chicas Fuego y le recordaron a Karina García. Foto: RCN

Yina Calderón compartió una publicación en su cuenta de Instagram que trajo al recuerdo su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia. La empresaria y creadora de contenido posó muy feliz junto a una excompañera del reality.

¿Por qué se generó debate en redes tras unas fotos de Yina Calderón con La Toxi?

En su cuenta personal, donde suma casi un millón de seguidores, Yina publicó un post, con el cual evidenció que Las Chicas Fuego que nacieron en La casa de los famosos siguen vivas.

Calderón se fotografió junto a Cindy Ávila, más conocida como La Toxi Costeña y acompañó las instantáneas con un contundente mensaje recordando su paso por la casa más famosa de todas: “Las chicas FUEGO”.

La publicación ya superó los 30 mil “likes” y suma más de 600 comentarios, en los que hubo opiniones divididas. Algunos las respaldaron por completo, pero otros recordaron que Karina García hizo parte importante de este grupo.

“Yina te amo, pero falta Karina”, comentó un internauta, haciendo referencia a la influenciadora paisa que también hizo parte de la temporada 2 de La casa de los famosos.

¿Quiénes hacían parte de Las Chicas Fuego en La casa de los famosos Colombia?

Fue en el reality donde nacieron Las Chicas Fuego, grupo del que, además de Yina, Toxi y Karina, hicieron parte Lady Tabares, Yaya Muñoz y La Jesuu. El grupo se desintegró por completo cuando Yina empezó a lanzar señalamientos hacia Karina. La Jesuu, por su parte, se involucró y respaldó a García, agudizando aún más la tensión con la huilense.

Aunque todo terminó de empeorar cuando Yina y Toxi se unieron para hacer campaña contra Karina, la cual terminó dando resultado, dado que la influenciadora paisa fue eliminada en una dinámica de voto negativo.

Yina Calderón y La Toxi terminaron enemistadas con Karina García.
Karina García, La Toxi y Yina Calderón fueron las caras más visibles de Las Chicas Fuego. Fotos: RCN

Yina y Karina ya han sido consultadas por su relación luego del final del reality, y ambas han afirmado que lo que pasó ahí no trascendió a lo personal. En el caso de Karina, señaló que no tiene nada en contra de Yina, pero tampoco le interesa ser su amiga.

¿Cuál fue la crítica de Yina Calderón contra Sara Uribe tras su eliminación de La casa de los famosos Colombia?

Yina Calderón fue una de las primeras en reaccionar ante la eliminación de Sara Uribe. La empresaria y exparticipante le lanzó varias pullas a la modelo y presentadora antioqueña.

Según Calderón, Sara fue sacada del programa porque “no hacía nada” dentro de la casa. Además, recordó que cuando estuvo como jueza ya les había advertido a varios participantes que debían generar contenido y no permanecer “dormidos” en la competencia.

Sara Uirbe se va tranquila y feliz.
Sara Uribe recibió fuertes críticas de Yina Calderón, quien dijo que "no hacía nada" en La casa de los famosos.

Yina aclaró que no le alegraba la salida de Marilyn Patiño, ya que aseguró que le caía bien, pero fue contundente con Sara Uribe. “Te terminaste de quemar”, dijo, agregando entre risas que, aunque no celebraba su eliminación, sí le daba un “fresquito”.

A lo que hace mención Yina es que fue la primera jueza en entrar a La casa de los famosos. En su intervención, la empresaria de fajas les llamó la atención a los participantes y los instó a crear más contenido y a dejar de generar polémica por cosas insignificantes.

