Yina Calderón arremetió contra Aida Victoria Merlano tras pleito con su hermana Juliana

La empresaria Yina Calderón reaccionó a la polémica que hay entre su hermana Juliana Calderón y la influenciadora Aida Victoria Merlano.

¿Qué pleito hay entre Juliana Calderón y Aida Victoria Merlano?

Juliana Calderón aseguró que la barranquillera se habría burlado de ella en medio de su dolor tras la muerte de su novio Juan Manuel Rodríguez, quien falleció con el cantante Yeison Jiménez.

Según detalló, la creadora de contenido se habría reído de ella durante el homenaje que se le realizó al artista y a quienes murieron a su lado en el Movistar Arenas, en Bogotá tras una entrevista a Los 40.

Aida Victoria Merlano le respondió aclarando que ella en ningún momento se estaba burlando de ella, pues no sabía que estaba en el lugar; además de cuestionarla por haber dado una entrevista buscando pantalla a nombre de personas que ya fallecieron.

Juliana Calderón le volvió a responder criticándola, pero Aida Merlano no le ha contestado hasta el momento.

¿Qué dijo Yina Calderón tras el pleito entre Juliana Calderón y Aida Victoria Merlano?

En medio del rifirrafe entre ambas, Yina Calderón se pronunció al respecto defendiendo a su hermana.

Según detalló no quería responderle como corresponde a Aida Merlano, pues ella ya no siente que sea una enemiga digna, pero detalló que no entendía cómo la influenciadora criticaba a su hermana si ella no era ejemplo para hacerlo.

Aceptó que su hermana es compleja, pero contradijo las palabras de la barranquillera, destacando que no podía criticar lo que ella es.

"Mi hermana sí ha sufrido mucho por el fallecimiento de Juan Manuel, no es show, ha estado muy mal", agregó.

Por ahora, Yina Calderón se prepara para su próximo proyecto internacional, del que miles de sus fanáticos están a la expectativa de su comportamiento y lo que pueda pasar en esta nueva etapa para ella que siempre soñó.

De igual manera, sigue enfocada en su emprendimiento de productos de belleza para mujeres, con el que ha tenido una gran acogida de público y el que según ella es su mayor fuente fe ingresos.