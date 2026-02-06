La Toxi reaccionó al ingreso de Karola a La casa de los famosos y le pidió confrontar a Valentino

La casa de los famosos Colombia 2026 tiene a una nueva habitante. El Jefe confirmó el ingreso de Karola, creadora de contenido y que en la segunda temporada se hizo célebre por su amistad con Emiro Navarro, así como por sus críticas contra otros habitantes.

Artículos relacionados Juliana Calderón Juliana Calderón contó cómo la hermana de Yeison Jiménez le dio la noticia de la muerte de su novio

El lunes 9 de febrero se producirá el ingreso oficial a la casa más famosa de todas de la influenciadora, quien, desde ya, promete polémica y mucho contenido.

¿Por qué La Toxi quiere que Karola confronte a Valentino Lázaro?

La noticia de su ingreso ha generado gran revuelo en redes sociales. Internautas e influencers han dado su visión de lo que podría aportar en la competencia la costeña.

La Toxi Costeña, finalista de la temporada 2, reveló sus sensaciones ante el ingreso de Karola y habló de lo que espera de ella.

La amiga de Emiro dijo que espera que ella confronte a Valentino Lázaro y trate de sacarlo de la competencia, también espera que no termine siendo una rivalidad efímera.

“Yo espero que lo acabe, pero, sobre todo, que después no anden de amiguitos; que sean enemigos hasta que lo saquen”, expresó La Toxi en ‘Buen Día, Colombia de RCN’.

Artículos relacionados La casa de los famosos Llegará un nuevo participante a La casa de los famosos Colombia, ¿de quién se trata?

La exhabitante expresó que espera de Karola “mucha diversión, mucho baile, mucha se*sual*dad… no se deja”. Toxi destacó que espera que sea ella quien confronte a Valentino Lázaro por las críticas que este lanzó contra los participantes de la segunda temporada.

La Toxi Costeña está muy molesta con Valentino Lázaro, de La casa de los famosos. Fotos: RCN

Yo sí quiero que, si va a entrar, a acabar con ese que ya sabemos; que no se reconcilie con él, con no la c*g*e. Yo quiero que lo acabe, que lo saque de La casa. De eso se tratan las rivalidades

Toxi ha hablado abiertamente de su molestia con Valentino Lázaro. También en charla con ‘Buen Día, Colombia’, la cantante se mostró en contra de él por la forma en que, según ella, el creador de contenido criticó lo que ocurría en la temporada 2 del reality.

La artista afirmó que, a su modo de ver, Valentino no ha dado lo que se esperaba de él, por lo que lo instó a subir el nivel para lograr figurar mucho más.

¿Johanna Fadul y Valentino Lázaro terminaron como amigos tras la expulsión de ella de La casa de los famosos?

Antes del inicio de La casa de los famosos Colombia, Valentino había evidenciado sus diferencias con Johanna Fadul. En diferentes espacios, ambos hablaron de su rivalidad y del deseo de aclarar todo.

Valentino Lázaro lloró con la expulsión de La casa de los famosos de Johanna Fadul. Foto | Canal RCN.

Johanna, incluso, llegó a decir que no quería cruzarse con Valentino en el reality, pero eso no terminó pasando y tuvieron que compartir espacio; aunque, para sorpresa de todos, se reconciliaron, dejando de lado sus diferencias.

Artículos relacionados La toxi costeña Toxi Costeña elogió a dos participantes de La casa de los famosos 3: “Me parece interesante”

A Valentino le dolió la expulsión de Fadul y se le vio llorando, pues juntos habían armado una buena dupla en La casa y creían que todas las diferencias estaban totalmente saldadas.